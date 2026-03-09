El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil A través del Decreto 138/2026 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei oficializó la Ley 27.801. La norma establece un sistema de penas graduadas y fue producto de un intenso consenso con los bloques aliados en el Congreso.

El Gobierno nacional dio el paso final para la implementación de una de sus reformas más profundas en materia de seguridad y justicia. Esta madrugada, el Poder Ejecutivo promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), marcando un cambio histórico en la legislación argentina al reducir la edad de imputabilidad a los 14 años.

La nueva normativa, que había logrado su sanción definitiva en el Senado el pasado 27 de febrero (con 44 votos a favor y 27 en contra), establece un cambio de paradigma en el tratamiento de los menores en conflicto con la ley penal.

Penas graduadas y el consenso por los 14 años

Según los detalles de la ley, el nuevo esquema no solo baja la edad en la que un menor puede ser juzgado, sino que crea un régimen de penas graduadas. Este sistema contemplará de manera específica tanto la edad biológica y madurativa del joven como las particularidades y la gravedad del contexto en el que se cometió el delito.

El camino hacia la promulgación requirió de un fuerte pragmatismo político por parte de La Libertad Avanza. Originalmente, el proyecto impulsado por el oficialismo buscaba fijar la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, para garantizar la viabilidad del proyecto, el Ejecutivo debió ceder en una compleja negociación parlamentaria con los bloques dialoguistas.

Fue el respaldo estratégico del PRO y la UCR lo que destrabó el tratamiento. Desde estos espacios argumentaron que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido desde lo jurídico y lo social, asegurando así los votos necesarios para avanzar tanto en Diputados como en el Senado.

El contexto regional: ¿Cómo se legisla en países vecinos?

Con la promulgación de esta ley, Argentina alinea su normativa con los estándares de la mayoría de los países de América Latina.

Imputabilidad a los 14 años: Es el límite establecido actualmente en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana.

Es el límite establecido actualmente en países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana. Imputabilidad a los 12 años: Un piso aún más bajo rige en naciones como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá.