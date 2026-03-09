Para Milei, la guerra en Medio Oriente “no es por petróleo sino por geopolítica” y sostuvo que “China quedará más aislada” El presidente argentino calificó como “malos socios” a varios aliados del gigante asiático. Consideró que la tensión bélica entre Irán, Estados Unidos e Israel podría provocar un deterioro transitorio de la economía mundial, aunque a la vez derivaría en un reordenamiento global de gran magnitud.

El presidente argentino, Javier Milei, cuestionó las interpretaciones que atribuyen el conflicto en Medio Oriente a una disputa por el petróleo y sostuvo que ese análisis es “conceptualmente pobre y equivocado”. Según explicó, la mirada de Estados Unidos se basa fundamentalmente en razones geopolíticas: por un lado, consolidar su influencia en el bloque de las Américas y, por otro, enfrentar al terrorismo internacional. Así lo expresó durante una entrevista con FM Now (97.7).

Tras esa primera definición, el mandatario profundizó su análisis sobre el escenario internacional. Afirmó que Irán estaba avanzando en el enriquecimiento de uranio y que, de no haber mediado la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, el país podría haber alcanzado capacidad militar con riesgos para la seguridad global.

En esa línea, acusó al régimen iraní de financiar redes de terrorismo internacional y mencionó como ejemplo su influencia en América Latina a través de Cuba y Venezuela, desde donde —según su visión— se expandirían esas actividades hacia el resto de la región.

Consultado luego sobre el impacto del conflicto en los mercados financieros, que ya comenzaron a mostrar efectos como el fuerte aumento del precio del petróleo, el jefe de Estado estimó que se tratará de un enfrentamiento de alcance limitado.

Para fundamentar esa proyección, Milei señaló que el gobierno estadounidense también está impulsando negociaciones para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. En ese contexto, consideró que la tensión bélica actual podría provocar un deterioro transitorio de la economía mundial, aunque a la vez derivaría en un reordenamiento político de gran magnitud en el escenario global.

Dentro de ese posible reacomodamiento, el presidente opinó que China podría quedar más aislada en el sistema internacional debido a la caída de varios de sus aliados, a los que calificó como “malos socios” que perjudican su imagen.

Consecuencias en Argentina

Durante la misma entrevista también se refirió a las consecuencias que este contexto podría tener para la región. Milei aseguró que Argentina está “en el lugar correcto de la historia por primera vez en 80 años” y destacó que el país enfrenta la coyuntura global con mayor solidez tras haber corregido desequilibrios macroeconómicos y alcanzado el equilibrio fiscal. Según afirmó, de no haberse aplicado esas medidas la situación económica sería “un desastre”.

Finalmente, el mandatario sostuvo que la suba de los precios internacionales de los commodities podría favorecer al país. En particular, mencionó el incremento del petróleo y de los principales granos —como la soja, el maíz y el girasol—, lo que, a su juicio, permitiría mejorar los términos de intercambio y fortalecer las exportaciones argentinas frente a la crisis internacional.