Apuestas online y ludopatía: el Gobierno mandó al Senado un proyecto con nuevas penas y controles La iniciativa propone endurecer penas contra plataformas ilegales, restringir la publicidad de apuestas y reforzar controles para impedir el acceso de menores. También prevé bloqueos de sitios y medidas para entidades financieras y billeteras virtuales.

El gobierno nacional envió al Senado un proyecto de ley integral para prevenir la ludopatía y combatir las apuestas online ilegales, en medio de una creciente preocupación por el acceso de adolescentes y jóvenes a plataformas digitales de juego.

La iniciativa, que había sido anticipada días atrás por el Poder Ejecutivo, busca establecer un nuevo marco normativo para regular el juego online en todo el país, con foco en la protección de menores de edad, la prevención de conductas compulsivas y el endurecimiento de sanciones contra operadores ilegales.

Según publicó el sitio Parlamentario.com, el texto ya ingresó formalmente al Congreso y comenzará a discutirse en la Cámara alta. En el mensaje que acompaña el proyecto, el Gobierno advierte sobre el “exponencial incremento del acceso a plataformas de apuestas”, especialmente entre adolescentes, y plantea que el fenómeno representa un problema creciente de salud pública.

El diagnóstico oficial se apoya en datos del Observatorio Argentino de Drogas (Sedronar), que indican que más de una cuarta parte de los estudiantes secundarios realizó apuestas con dinero durante el último año, principalmente a través de plataformas online.

Entre los principales puntos del proyecto aparece el endurecimiento del régimen penal para quienes exploten juegos de azar online sin autorización. La propuesta establece penas de entre tres y seis años de prisión para operadores ilegales y sanciones de dos a cuatro años para quienes faciliten esas actividades mediante servicios financieros, tecnológicos o publicitarios.

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Además, se propone una prohibición total de la publicidad de plataformas ilegales en redes sociales, medios de comunicación y vía pública. El texto también responsabiliza a influencers, agencias, productoras y medios que participen en campañas de difusión de sitios no autorizados.

En paralelo, el proyecto fija restricciones para las plataformas legales. Las publicidades no podrán estar dirigidas a menores ni asociar las apuestas con éxito económico, reconocimiento social o consumo de alcohol y tabaco.

La iniciativa también asigna nuevas funciones a distintos organismos estatales. El Enacom deberá bloquear contenidos y publicidad vinculados a plataformas ilegales, mientras que el Banco Central tendrá la responsabilidad de impedir operaciones financieras relacionadas con esos sitios y controlar especialmente transferencias desde cuentas de menores.

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A su vez, se establece que entidades financieras, billeteras virtuales y proveedores de pago no podrán operar con plataformas que no cuenten con mecanismos efectivos de verificación de edad.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de acelerar la baja o bloqueo de dominios de apuestas online ilegales a través de NIC Argentina y en coordinación con las autoridades competentes.

El texto también refuerza el rol de Sedronar y del Ministerio de Salud en tareas de prevención y tratamiento de la ludopatía. Entre otras medidas, prevé campañas de concientización, programas educativos y capacitación para agentes públicos.

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Aunque reconoce que la regulación del juego corresponde a las provincias, el proyecto impulsa mecanismos de coordinación entre Nación y las jurisdicciones para enfrentar el crecimiento de plataformas digitales ilegales que operan en todo el país.

Con el envío de la iniciativa al Senado, el Gobierno suma un nuevo tema a la agenda legislativa y abre el debate sobre el avance de las apuestas online y su impacto entre jóvenes y adolescentes.