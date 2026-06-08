Récord histórico de donación de órganos: 228 trasplantes en un mes Durante mayo se realizaron 109 procesos de donación, la cifra más alta registrada por el sistema nacional. Gracias a estos procedimientos, 228 pacientes pudieron acceder a un trasplante.

Argentina registró en mayo un nuevo récord histórico en materia de donación de órganos al concretar 109 procesos de procuración, la cifra más alta alcanzada por el sistema nacional desde que existen registros. El dato supera la marca anterior de 96 donantes, registrada en junio de 2025, y representa un avance significativo para el sistema sanitario argentino en el acceso a trasplantes.

Como resultado de estos procesos, 228 pacientes que se encontraban en lista de espera recibieron un trasplante. Del total, se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, cinco renopancreáticos, cuatro pulmonares y dos hepatorrenales. Además, otras 139 personas recuperaron la visión o mejoraron su calidad de vida mediante trasplantes de córneas.

Los procedimientos de donación se llevaron adelante en distintas jurisdicciones del país, entre ellas Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis.

Desde el Ministerio de Salud destacaron que cada uno de los trasplantes fue posible gracias a la decisión solidaria de los donantes y sus familias, así como al trabajo articulado de los organismos provinciales de procuración y de los equipos médicos que integran el sistema sanitario nacional.

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Entre los establecimientos con mayor actividad durante el mes se ubicaron el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con once procesos de donación; el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe, con cinco cada uno; el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con cuatro; y el Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza, con tres procedimientos respectivamente.

Las autoridades sanitarias remarcaron además que la tendencia continúa siendo positiva. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, lo que representa un incremento del 13,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

Según señalaron desde la cartera sanitaria nacional, estos resultados reflejan la consolidación de las políticas de procuración impulsadas en los últimos años, permitiendo ampliar las oportunidades de acceso al trasplante y ofrecer respuestas más rápidas a las personas que aguardan un órgano para continuar con sus tratamientos.

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El nuevo récord representa un paso importante para el sistema de salud argentino y pone de relieve la importancia de la donación de órganos como una herramienta fundamental para salvar vidas y brindar nuevas oportunidades a cientos de pacientes en todo el país.