El Gobierno redobló la apuesta y defendió a Mariano Cúneo Libarona: “No queremos negocios con la política de género” El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a las declaraciones del director de la cartera de Justicia y sostuvo que hay "determinados negocios detrás de los colectivos". A su vez, aclaró que la reapertura de las causas contra Montoneros "no es agenda de Javier Milei". "Es un tema de Villarruel. Es su lucha", dijo.

En su rueda de prensa diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció al respecto de los dichos del ministro Mariano Cúneo Libarona sobre los recortes en políticas de género y que “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”. El portavoz oficial defendió al director de la cartera de Justicia y aclaró cuál es la posición del Gobierno. A su vez, también hizo mención al anuncio de Victoria Villarruel sobre la reapertura de las causas contra Montoneros, a la reunión del presidente con Mauricio Macri, a la salida de Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza (LLA) y al Plan Bandera en la ciudad de Rosario.

“Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie”, explicó Adorni desde la Casa Rosada.

Sobre eso, profundizó: “Entiendo que el ministro Cúneo quiso decir eso. Yo sé bien cuál es la postura del Gobierno y especialmente del presidente Javier Milei. Cada uno es libre de autopercibirse como le parezca. No hay un límite, es infinito y el Estado no va a interferir en eso”.

El portavoz presidencial insistió que “no quieren negocios con la política de género”: “No queremos que se discrimine a nadie y pretendemos que el que se autoperciba como quiera no le exija a otro que reconozca esa autopercepción. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos tanto todo“.

Al ser consultado por el anuncio de la vicepresidenta sobre la reapertura de las causas contra Montoneros, respondió: “Todos sabemos de la lucha que lleva (Victoria) Villarruel en materia de que la Justicia juzgue a todas las partes”.

Y ahondó: “Es un tema de su agenda y está muy bien que asi lo sea. Es su bandera, es su lucha”. “Efectivamente es un tema que hoy no es agenda del presidente“, aclaró.

En otro orden de cosas, Adorni dio detalles sobre el encuentro entre Mauricio Macri y Javier Milei de este último martes: “Fue una reunión de amigos, excelente, como siempre. El presidente cuando se reúne con sus amigos no lo cuenta. Son amigos desde hace años y la relación entre ellos es inmejorable. Si Macri hizo o no cosas con determinados diputados es un tema del PRO y nosotros no tenemos injerencia”.

En referencia a la polémica interna del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso y a la salida de la diputada Lourdes Arrieta, indicó que se trata de “un tema del Congreso”. “La diputada formó su bloque y tiene la libertad de hacer lo que le parezca mejor. No puedo dar una opinión porque es otro poder”, aseveró.

Fue en el comienzo de la conferencia cuando Adorni destacó los logros principales de la gestión en estos meses de Gobierno e hizo mención al Plan Bandera, aplicado por el Ministerio de Seguridad en Rosario.

“La ministra Patricia Bullrich presentó en Santa Fe, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, los resultados del plan contra el narcoterrorismo aplicado en Rosario. Los homicidios se redujeron un 60%; las incautaciones de cocaína aumentaron un 500% respecto al año pasado; entre diciembre del año pasado y agosto de este año, 555 personas vinculadas a redes de narcotráfico fueron detenidas en 633 operativos realizados por las fuerzas federales; y las balaceras se redujeron en un 59% interanual”, detalló.