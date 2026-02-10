El Gobierno retiró el proyecto de Reforma Penal Juvenil pero presenta otro para debatir el jueves Uno de los motivos centrales fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido al Congreso fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14. Enviará nuevamente un proyecto corregido.

Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo de 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

De acuerdo a Infobae, el tratamiento no se caerá porque el oficialismo presentará un proyecto de ley con los 14 años como edad base, tal el consenso con sectores de la oposición.

Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza debe avanzar primero con la constitución de las comisiones clave donde se van a votar la iniciativa. A las 10 de esta jornada se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que estará presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA). A las 11 se hará lo mismo con la Comisión de Justicia, que quedaría en manos del correntino Lisandro Almirón (LLA).

La reunión de comisiones está fijada para el miércoles a las 11. Además de Familias y Justicia, también se incorporarán las áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados está prevista para el jueves cerca del mediodía.

