El INDEC revela la inflación de enero: el mercado espera un 2,5% El organismo dará a conocer este martes el primer IPC del 2026. Las consultoras privadas y el Gobierno coinciden en una desaceleración respecto a diciembre, aunque advierten por el impacto de Alimentos y Transporte.

En medio de la controversia generada por la reciente salida de Marco Lavagna, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero. Según las estimaciones de los analistas privados, la inflación del primer mes del 2026 se ubicará por encima del 2,5%.

El Gobierno nacional mantiene una expectativa similar. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó días atrás que el número no será muy diferente al de diciembre (2,8%): “Seguramente esté en torno al 2,5%”, afirmó. En sintonía, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) corrigió sus proyecciones y ubicó el IPC en un 2,4%.

Qué dicen las consultoras

Los relevamientos privados muestran una leve dispersión, pero confirman la tendencia. La consultora Equilibra calculó una inflación nacional del 2,4%, lo que representaría un descenso de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

Por su parte, la fundación Libertad y Progreso registró un incremento mensual del 2,6%. De confirmarse esta cifra, “la variación interanual se colocaría en 32,1%, consolidándose como el segundo dato de menor cuantía en los últimos veintidós meses”. En tanto, la consultora Invecq midió una inflación promedio móvil de cuatro semanas del 2,7%.

Los rubros que más aumentaron

El desglose de los datos revela que el rubro con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que según Libertad y Progreso tuvo una fuerte variación del 7,3%. Este salto estuvo impulsado por carnes y derivados, pescados, mariscos y productos estacionales como verduras y legumbres.

Asimismo, el aumento de los servicios regulados tuvo un peso importante en el índice de enero, destacándose la suba de tarifas del transporte público. También se observaron incrementos en medicina, vivienda, y restaurantes y hoteles. Invecq coincidió en señalar a Educación y Transporte como los sectores que impulsaron los precios en la última semana.

El trasfondo político: la salida de Lavagna

La publicación del dato llega envuelta en tensiones políticas tras la renuncia de Marco Lavagna a la titularidad del INDEC. El exfuncionario tenía lista una nueva metodología para medir el IPC a partir de enero, pero el Gobierno decidió aplazar su implementación, lo que precipitó su salida. Al respecto, Caputo justificó la decisión asegurando que el método actual se mantendrá “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

Desde el análisis económico, Julián Leandro Neufeld advirtió que el control de la inflación en los próximos meses dependerá del manejo de la oferta de dinero y las tasas de interés por parte del Banco Central.

