Expectativa por el anuncio del INDEC: la inflación de junio podría perforar el piso del 2% El organismo oficial difundirá este martes el Índice de Precios al Consumidor. Tanto desde el Gobierno nacional como desde las consultoras privadas anticipan una nueva desaceleración, fuertemente impulsada por la estabilidad en el rubro de alimentos y bebidas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato de inflación correspondiente al mes de junio. La expectativa en los mercados y en la Casa Rosada es alta, ya que las proyecciones de diversas consultoras privadas indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría ubicarse por debajo del 2%, consolidando el proceso de desaceleración sostenida de los últimos meses.

Un anticipo que alentó fuertemente estas previsiones positivas fue el reciente índice de la Ciudad de Buenos Aires. La jurisdicción porteña informó un costo de vida del 1,8%, marcando así la cifra más baja de todo el primer semestre.

La mirada optimista del Gobierno

Desde el Ejecutivo nacional se muestran confiados en que el reporte oficial del INDEC ratificará esta tendencia a la baja. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, no dudó en arriesgar una estimación: “La vemos en 1,9%, si tengo que dar un número. Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, señaló en declaraciones recientes a la Agencia Noticias Argentinas, aclarando que se trata de una proyección.

En sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró durante una entrevista televisiva que el número inflacionario continuará descendiendo de cara a los próximos meses. Además, el titular del Palacio de Hacienda lamentó que el “caso de Manuel Adorni” haya impedido en las últimas semanas que se visibilizaran y valoraran otras noticias económicas favorables.

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Qué anticipan las consultoras privadas

Las principales firmas económicas coinciden con el diagnóstico oficial y pronostican una tercera desaceleración consecutiva, ubicando el índice general para el mes de junio entre el 1,5% y el 2%. Este freno en la escalada de precios se explica, en gran medida, por el comportamiento moderado del rubro de alimentos.

Econviews: Reportó que en la cuarta semana de junio la canasta de alimentos y bebidas en supermercados subió apenas un 0,2% . En los últimos siete días del mes destacaron el aumento en embutidos (2,6%) y la baja en bebidas (-0,8%), dejando un acumulado mensual del 1,1% para este sector específico.

Reportó que en la cuarta semana de junio la canasta de alimentos y bebidas en supermercados subió apenas un . En los últimos siete días del mes destacaron el aumento en embutidos (2,6%) y la baja en bebidas (-0,8%), dejando un acumulado mensual del para este sector específico. LCG: Su medición no arrojó variaciones en la última semana de junio. El incremento registrado en verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) logró ser compensado por las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Según su análisis, el promedio inflacionario de las últimas cuatro semanas se ubicó en un 1,5% .

Su medición no arrojó variaciones en la última semana de junio. El incremento registrado en verduras (1,7%) y bebidas (0,9%) logró ser compensado por las bajas en carnes (-0,4%) y frutas (-1,3%). Según su análisis, el promedio inflacionario de las últimas cuatro semanas se ubicó en un . Analytica: Calculó una suba general del 1,8% para el sexto mes del año. En cuanto al rubro alimenticio, relevaron un alza de apenas 0,1% en la última semana, con un promedio mensual del 1,4%. Las mayores subas se dieron en verduras (5,3%) y bebidas no alcohólicas (2,4%), contrastando fuertemente con las caídas en los precios de pescados (-1,9%) y frutas (-2,3%).

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