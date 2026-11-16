El Gobierno volvió a registrar superávit fiscal en octubre y se acerca a la meta del FMI El resultado primario acumulado en los primeros diez meses del año alcanzó el 1,4% del PBI. El Ejecutivo busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas mientras espera la aprobación de la revisión del organismo.

El Gobierno volvió a registrar superávit fiscal en octubre y consiguió un resultado financiero positivo de $1,57 billones, según informó el Ministerio de Economía. Con este resultado, el Sector Público Nacional acumuló un excedente primario equivalente al 1,4% del PBI en los primeros diez meses del año, por lo que queda a un paso de cumplir con la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Sector Público Nacional obtuvo un superávit financiero de $1,57 billones en octubre. El resultado se explicó por ingresos que crecieron por encima de los gastos primarios. En los primeros diez meses de 2026, el excedente financiero representó aproximadamente 0,4% del PBI.

El dato fue difundido por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. De acuerdo con ese mensaje, el superávit financiero creció 204,9% en comparación con octubre del año pasado.

La mejora se produjo en un mes en el que los ingresos totales aumentaron 31,2% interanual, mientras que los gastos primarios subieron 23,6%. En tanto, el pago de intereses netos de tenencias intrasector público alcanzó los $352.530 millones.

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Entre los principales componentes del gasto, el Ministerio de Economía destacó que las erogaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) crecieron 2,2% interanual en términos reales durante octubre. En la misma línea, los recursos destinados a jubilaciones y pensiones aumentaron 2,1% real frente al mismo mes de 2025.

Caputo señaló que el resultado de octubre es consistente con la meta contemplada para este año en el proyecto de Presupuesto 2027. La explicación oficial contempla el incremento estacional del gasto primario que suele registrarse en diciembre, un factor que incide en el resultado fiscal del último mes del año.

Una meta clave para el FMI

El superávit primario no solo es una de las principales variables que sostienen el programa económico oficial, sino que también es clave en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que para 2026 dispuso que el resultado primario debe alcanzar el 1,4% del PBI.

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Si bien el dato acumulado hasta octubre se acerca a ese objetivo, todavía resta conocer cómo evolucionarán las cuentas públicas en los últimos dos meses del año.

A fines de octubre, el Fondo aprobó la tercera revisión técnica del acuerdo con la Argentina y quedó encaminado el desembolso de unos US$870 millones.

Si bien la aprobación de la instancia técnica allana el camino para enviar el desembolso, todavía resta que el directorio del FMI evalúe la revisión y dé su visto bueno. Se espera que eso suceda a principios de diciembre.

La revisión forma parte del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un total de US$20.000 millones. El programa establece compromisos vinculados con el equilibrio de las cuentas públicas, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de determinadas metas económicas.