El Gobierno vuelve al mercado: enfrenta vencimientos por $8,5 billones y busca captar más dólares El Ministerio de Economía lanza una nueva licitación de deuda para renovar compromisos y fortalecer las cuentas del Tesoro Nacional. La estrategia apunta a extender los plazos de pago más allá de las elecciones de 2027.

El Ministerio de Economía enfrenta una nueva prueba en los mercados con una licitación de deuda clave, en la cual buscará renovar compromisos por 8,5 billones de pesos y sumar un mayor volumen de dólares para oxigenar las cuentas del Tesoro Nacional.

Según trascendió a través de la Agencia Noticias Argentinas, la Secretaría de Finanzas ya oficializó el menú de instrumentos financieros que se ofrecerán a los inversores. La propuesta está compuesta por un abanico de letras y bonos capitalizables, tanto en pesos como vinculados a la cotización de la divisa norteamericana.

Desde el sector privado, el análisis de la jugada oficial es claro. La firma Portfolio Personal Inversiones (PPI) precisó en su informe matutino: “El objetivo del equipo económico es doble: testear el apetito del mercado por este nuevo instrumento (TMVE8) y, al mismo tiempo, extender el perfil de vencimientos de la deuda en pesos más allá de las elecciones presidenciales de 2027, reduciendo el riesgo de concentración de pagos”.

En paralelo, la estrategia de la cartera económica incluye la intención de captar más divisas mediante el bono AO29, apuntando a seguir fortaleciendo su posición en dólares para hacer frente a los próximos compromisos de deuda externa que deberá asumir el país.

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El menú completo de las ofertas

Para esta licitación, la Secretaría de Finanzas puso a disposición las siguientes opciones:

Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de octubre de 2026 (nueva).

Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER/TAMAR con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TXMD8 – reapertura).

Bono del Tesoro Nacional en moneda dual TAMAR/DÓLAR LINKED con vencimiento el 28 de enero de 2028 (nuevo).

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6 – reapertura).

Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 15 de enero de 2027 (nueva).

Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2029 (AO29 – reapertura).

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