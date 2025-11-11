El impacto de la crisis: crece el número de jubilados que vuelven a trabajar El deterioro económico de los últimos años está dejando una marca profunda en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: los jubilados. Según datos de ANSES, en la última década se triplicó la cantidad de pasivos que continúan trabajando, alcanzando a 433.525 personas con aportes registrados a junio de este año.

El dato resulta aún más alarmante si se incluyen las actividades informales: la cifra total supera el millón de jubilados que hoy deben seguir trabajando para complementar sus ingresos.

Este fenómeno refleja el impacto de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y los bajos haberes jubilatorios, que en muchos casos no alcanzan a cubrir la canasta básica. Cada vez más adultos mayores buscan en el trabajo una forma de sostener gastos esenciales como medicamentos, alquileres y alimentos.

Economistas y especialistas en previsión social coinciden en que esta situación expone las debilidades estructurales del sistema previsional argentino, y reclaman una actualización real de las jubilaciones mínimas y políticas de protección social específicas para mayores activos.

Mientras tanto, los números siguen creciendo y muestran una realidad cada vez más visible: en Argentina, la jubilación ya no garantiza el retiro laboral, sino apenas la posibilidad de seguir subsistiendo.