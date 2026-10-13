Alberto Fernández: “Si le hacía caso a Cristina la economía volaba por los aires” El ex presidente reapareció con duras críticas a la interna del Frente de Todos, cuestionó el rumbo dogmático de Milei y reflexionó sobre las tensiones del poder.

El ex presidente Alberto Fernández volvió a romper el silencio y dejó fuertes definiciones sobre su paso por la Casa Rosada. En una extensa entrevista, el ex mandatario justificó las decisiones centrales de su gestión (2019-2023), remarcó las profundas diferencias que mantuvo con la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y lanzó severos cuestionamientos al rumbo del gobierno de Javier Milei.

El foco principal de su reaparición estuvo puesto en la convulsionada interna del Frente de Todos y en las presiones que recibió durante su mandato. Al ser consultado sobre el esquema de poder y las exigencias de acatar las posturas del kirchnerismo, Fernández fue categórico: “Si le hubiera hecho caso a Cristina, hubiera volado todo por los aires”.

Foto: archivo Télam

La interna con Cristina y el acuerdo con el FMI

Fernández defendió el entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y aseguró que romper con el organismo financiero hubiese llevado al país a un colapso de proporciones históricas. “¿Qué pensás que hubiera pasado si el día que tenía que pagar 19 mil millones de dólares no los pagaba? Hubiéramos caído en default con el FMI y quedado a la intemperie en el sistema financiero mundial”, argumentó.

En esa misma línea, el ex jefe de Estado enfatizó las dificultades de gobernar bajo la sombra de la ex mandataria. “Era una vicepresidenta con un peso muy importante sin duda, pero también se encontró con un presidente que no compartía todas sus miradas“, sostuvo, cuestionando el reclamo constante de subordinación: “Ya el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal”.

MIRA TAMBIÉN Argentina acudió al Tribunal del Mar para frenar un proyecto de explotación petrolera en las Islas Malvinas

No obstante, la defendió en relación a la condena judicial que mantiene a su ex vice en prisión domiciliaria: “Soy un hombre que ha enseñado derecho penal toda su vida, que respeta el Estado de Derecho, y te garantizo que para mí no es grato que un inocente esté preso. Y en la Argentina hay un inocente preso que se llama Cristina Kirchner“.









Advertencias a Milei y críticas al Congreso

En otro tramo del reportaje, Fernández reveló detalles de la conversación que mantuvo con Javier Milei durante la transición de mando en diciembre de 2023. “Le dije: ‘Javier, ¿vos sabés cuál es el mejor país del mundo? En teoría. Porque en teoría todo funciona bien. Tené cuidado con los dogmas porque te pueden arruinar’. No me escuchó, aplicó sus dogmas y nos destruyó”, afirmó.

El ex mandatario también cuestionó duramente el paquete de reformas impulsado por el actual Ejecutivo en el Congreso nacional y el rol de los legisladores que acompañaron los proyectos oficiales. “Para sacar la Ley Bases hubiera sido mejor que no se reúnan nunca. Para sacar el RIGI, hubiera sido mejor que no se reúnan nunca. Para sacar la ley de inocencia fiscal, hubiera sido mejor que nunca se reúnan. El problema no es reunirse, es lo que votan”, sentenció.

Asimismo, marcó distancias en las formas de ejercer la primera magistratura y el uso de decretos y facultades: “Si he visto a un presidente que usa la lapicera, es Milei. Yo soy un hombre de la democracia y del Estado de Derecho. Una lapicera no puede vulnerar las lógicas de la República”.

Foto: archivo Télam

El contraste con la custodia y la soledad del poder

Para finalizar, Fernández ofreció un matiz de color sobre la pérdida de los privilegios del cargo y la custodia presidencial, comparando su rutina con el despliegue del actual mandatario. “Ayer venía por Libertador y pasaba Milei. Conté siete motocicletas, catorce camionetas y una ambulancia. Eso es lo que se mueve con este presidente. Yo iba en mi auto, con un auto adelante y un auto atrás. Nada más”, contrastó.

A modo de reflexión sobre la vivencia en el sillón de Rivadavia, dejó una frase sobre la naturaleza del poder: “Lo peor que te puede pasar es creerte que algo de eso es tuyo. No es tuya la oficina, no es tuyo el cuarto donde dormís. Si te creíste que el helicóptero era tuyo, que las catorce camionetas eran tuyas, cuando salís lo sentís mucho”.

“Cuando sos presidente, nadie te trae una buena noticia. Todos los que te vienen a ver tienen un problema. Y eso funciona desde que te levantás hasta que te dormís”, concluyó sobre el desgaste cotidiano en la cima de la gestión pública.