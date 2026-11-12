El INDEC difunde la inflación de octubre: las consultoras estiman que se ubicaría por debajo del 2% El organismo oficial publicará esta tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Las mediciones privadas anticipan una leve desaceleración respecto a septiembre, aunque advierten por el impacto de los rubros estacionales y regulados.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves a las 16:00 el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de octubre. Toda la atención del mercado y del Gobierno está puesta en confirmar si la variación de precios retoma la senda bajista para consolidarse por debajo de la barrera del 2%.

Desde el mes de abril, el ritmo inflacionario había mostrado una marcada tendencia a la desaceleración, pero a partir de julio comenzó a intercalar variaciones. Tras el avance registrado en septiembre (1,9%), las proyecciones de las principales consultoras privadas relevadas por la Agencia Noticias Argentinas anticipan que octubre habría cerrado con una leve ralentización, con cifras que oscilan entre el 1,8% y el 2,1%.

Las proyecciones privadas, una por una

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, proyectó que la inflación del décimo mes de 2026 fue del 1,8% y estimó que la interanual alcanzará el 30,4% a fin de año.

En sintonía con ese número, la Fundación Libertad y Progreso también calculó un 1,8%, lo que dejaría una inflación acumulada anual del 25,9%. Desde la consultora Equilibra coincidieron con este porcentaje (1,8%) e indicaron que la inflación núcleo bajó al 1,6%, aunque advirtieron que los precios estacionales (+2,7%, impulsados por verduras) y regulados (+1,8%, con transporte público a la cabeza) lideraron las subas.

MIRA TAMBIÉN Pidieron 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por el crimen de Villa Lugano

Por su parte, C&T Asesores Económicos precisó que el IPC tuvo un alza del 1,9%. Apenas por encima, la consultora Analytica estimó un 2%, traccionado principalmente por la presión en el rubro de alimentos y bebidas. En el extremo más alto de las previsiones se ubicó EcoGo, que proyectó un avance del 2,1% impulsado por los regulados y estacionales.

Como parámetro de referencia, cabe destacar que la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (que suele funcionar como anticipo del dato nacional) subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto del 1,8% de septiembre.

La variación de la inflación en 2026, mes a mes:

Enero: 2,9%

2,9% Febrero: 2,9%

2,9% Marzo: 3,4%

3,4% Abril: 2,6%

2,6% Mayo: 2,1%

2,1% Junio: 1,9%

1,9% Julio: 2,1%

2,1% Agosto: 1,7%

1,7% Septiembre: 1,9%