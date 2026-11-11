Pidieron 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por el crimen de Villa Lugano El fiscal Sandro Abraldes solicitó la pena por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. También pidió que el músico sea detenido inmediatamente si recibe una condena.

El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Díaz durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano, Buenos Aires. Además, solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 que, en caso de dictar una condena, disponga la inmediata detención del músico, una vez que cese la internación involuntaria a la que se encuentra sometido por orden de un juzgado civil.

En su alegato, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró a Álvarez responsable de los delitos de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.

Al comienzo de su exposición, Abraldes sostuvo que el juicio debía determinar la responsabilidad penal del acusado y no evaluar su popularidad ni su trayectoria artística, según detalló el sitio Fiscales. También afirmó que el músico había decidido salir armado antes de encontrarse con Díaz y remarcó que no contaba con autorización para tener ni portar un arma de fuego.

Para respaldar su planteo, presentó publicaciones periodísticas en las que Álvarez había hablado sobre el uso de armas. Entre las frases que recuperó durante la audiencia mencionó: “Ando armado porque todos andan armados” y “la uso para espantar giles”.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, alrededor de la 1.30 del 12 de julio de 2018, Álvarez y Díaz comenzaron a discutir frente al ingreso de una de las torres del barrio Samoré. Durante el enfrentamiento, el músico habría sacado una pistola que llevaba en el bolsillo de su campera y disparado contra la cabeza de la víctima. Cuando Díaz cayó al suelo, realizó otros tres disparos hacia la misma zona. Luego escapó y descartó el arma en una alcantarilla. Finalmente, se presentó en una comisaría de Villa Lugano durante la mañana del día siguiente.

Abraldes repasó las declaraciones de los dos testigos presenciales, entre ellos la entonces pareja del músico y un amigo de la víctima. Este último sostuvo que Díaz no estaba armado. También citó las pericias criminalísticas, que determinaron que los disparos se efectuaron a una distancia de entre 60 y 80 centímetros, y el informe de la autopsia, que estableció que todos los impactos fueron vitales.

“Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Además, rechazó la explicación que el músico había brindado durante su declaración indagatoria, cuando aseguró que se había sentido “atrapado o acorralado” por Díaz.

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El representante del Ministerio Público también descartó que hubiera existido legítima defensa y rechazó que el acusado no hubiera comprendido la criminalidad de sus actos. Para esto último, recordó los testimonios de los profesionales que lo atendieron en 2018 y que, según expuso, no detectaron alteraciones en su capacidad para comprender y dirigir sus acciones.

Al fundamentar el pedido de pena, el fiscal consideró como agravantes la intensidad de la violencia, la reiteración de los disparos y la experiencia que tenía Álvarez en el manejo de armas de fuego. Como atenuante, mencionó el arrepentimiento expresado durante el juicio y las disculpas que dirigió a los familiares de Díaz.

Por otra parte, solicitó que, en caso de una condena, el tribunal disponga la detención inmediata del músico. Esa medida quedaría supeditada al cese de la internación involuntaria que cumple por disposición de la Justicia civil.

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El juicio continuará este viernes 13 de noviembre, al mediodía, con el alegato de la defensa, que siguió la audiencia de este miércoles de manera virtual. La semana pasada, los abogados querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola habían solicitado una pena de 11 años y dos meses de prisión para el músico.