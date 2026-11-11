Apuestas online: Gerardo Zamora cruzó al diputado Ferraro y apuntó contra La Libertad Avanza El senador santiagueño defendió su proyecto para regular las apuestas online y responsabilizó a La Libertad Avanza por la falta de tratamiento de la iniciativa.

El debate por la regulación de las apuestas online y el avance de la ludopatía infantil sumó un nuevo capítulo tras un tenso intercambio en la red social X entre el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el senador santiagueño Gerardo Zamora.

Todo comenzó con el legislador por la Ciudad de Buenos Aires lanzando un fuerte reclamo dirigido a la Cámara alta para acelerar una normativa sobre el tema. “Pónganse las pilas senadores. Voten YA la Ley de Prevención de la Ludopatía y Prohibición de la Publicidad”, exigió Ferraro. Acto seguido, retomó las advertencias sobre el riesgo de que la iniciativa pierda estado parlamentario: “Como bien dice el Presidente de la Conferencia Episcopal, dejar morir la media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa que afecta a miles de jóvenes y familias”.









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Ante el reclamo público, Zamora recogió el guante y le contestó de forma directa, marcando la cancha sobre el cajoneo del tema en la Cámara alta. “Gracias por la preocupación, por si no lo sabía, yo soy el autor del proyecto de ley que está en el Senado sin ser tratado. Espero que el Bloque de LLA y sus aliados lo escuchen”, retrucó el representante por Santiago del Estero.

El reclamo de Ferraro se inscribe en una discusión legislativa que lleva casi dos años, apoyado en una iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024. Sin embargo, la respuesta del senador santiagueño sacó a relucir el freno que padece su propia propuesta sobre la misma problemática.

Según publica el sitio web Examedia, el 23 de abril de 2026 Zamora presentó en el Senado un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio integral sobre la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de apuestas, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes.

Entre sus principales medidas, la propuesta elaborada por el santiagueño contempla prohibir la publicidad dirigida a menores, restringir el uso de figuras públicas y deportistas en las promociones, impedir los patrocinios en indumentaria deportiva, estadios y clubes, y eliminar los bonos de bienvenida de las casas de apuestas online.

El proyecto también exige advertencias sanitarias obligatorias en las comunicaciones comerciales, restricciones a la publicidad cerca de escuelas y el bloqueo de sitios de apuestas en establecimientos educativos. Además, prevé severas sanciones económicas y la posibilidad de suspender licencias a las plataformas que incumplan la normativa.