El mensaje de Javier Milei tras la derrota de la selección argentina en la final del Mundial 2026: “Hasta el final con las botas puestas” El presidente y miembros del Gabinete Nacional felicitaron a la Scaloneta por llegar al último partido del certamen frente a España.

La caída de la selección argentina en la final de la Copa del Mundo 2026 generó una inmediata reacción de apoyo por parte de las máximas autoridades del país. El presidente Javier Milei, junto a los integrantes del Gabinete Nacional y legisladores del oficialismo, utilizó sus canales oficiales para transmitir un mensaje de agradecimiento y reconocimiento al proceso liderado por Lionel Scaloni.

“Muchas gracias Jugadores…!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto“, remarcó Javier Milei a través de su cuenta en la red social X. El mensaje presidencial fue replicado de inmediato por el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, sumándose a la corriente de apoyo hacia el plantel subcampeón del mundo.









Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también se acopló a los saludos con una dedicatoria que ponderó los valores de la delegación nacional y el impacto del seleccionado en el sentimiento popular: “¡Gracias Selección Argentina por darlo Todo por Argentina! Los amamos y admiramos, porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. ¡Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca!”.

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Por otro lado, los despachos oficiales continuaron sumando muestras de gratitud al combinado nacional. El asesor presidencial Santiago Caputo solicitó públicamente “aplausos y ovación para la Selección argentina”, mientras que la exministra de Seguridad y referente en el Senado, Patricia Bullrich, hizo hincapié en el sentido de pertenencia y la unión del país más allá del resultado adverso: “Orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos”, concluyó.











