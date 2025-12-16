El oficialismo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026, que prevé la eliminación del financiamiento al Garrahan, universidades y discapacidad Contó con el apoyo del PRO, la UCR, y los gobernadores Jalil y Jaldo. También obtuvo las firmas para le ley de Inocencia Fiscal. Fuerza Patria y Unidos presentaron proyectos propios. El miércoles se votará en el recinto

El gobierno nacional tiene decidido avanzar en la media sanción del Presupuesto 2026. En la reunión de Comisión de hoy, la primera y única, ya hizo circular el dictamen apenas comenzó la comisión.

Sin embargo, la suposición de que el oficialismo iba a mantener el mismo proyecto de ley que envió en septiembre y que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre con el fin de acortar los plazos, no se cumplió.

El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, hizo una pequeña introducción respecto del proyecto y señaló que hoy iban a buscar dictamen favorable “para darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria”.

Pero rápidamente cambió el clima porque el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, le pidió a Bornoroni que explique si es el mismo proyecto y, si no, que explique las modificaciones. “Hubo modificaciones del proyecto presentado en noviembre que están plasmadas en el dictamen que le circulamos a la mayoría de los bloques”, respondió el cordobés sin avanzar en los detalles de los cambios.

Finalmente se conoció que el proyecto actual respecto del enviado por el Ejecutivo establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.

Estos cambios generaron una fuerte crítica de los sectores de la oposición que adelantaron que también presentarán un proyecto y un dictamen propio y que no acompañarán ni la ley de Presupuesto que propone el Ejecutivo ni la ley de Inocencia Fiscal. Hasta se “coló” la reforma laboral en donde algunos adelantaron que tampoco acompañarán.

“Fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto. No quiso en 2024 y en 2025 para incrementar los niveles de discrecionalidad con los que se manejó. Nos alegra que el Gobierno ahora quiera un Presupuesto, pero necesitamos otro presupuesto, por eso nosotros en noviembre recomendamos que el Ejecutivo haga una reformulación pero ahora vamos a ir con un dictamen y un proyecto propio”, explicó Martínez.

“Nosotros estamos en contra del Art. 30 del proyecto del oficialismo que deroga el 6% para el financiamiento educativo. También proponemos garantizar el financiamiento de la ley de educación técnica y estamos en contra de su eliminación”, señaló Martínez entre los ejemplos que citó para marcar las diferencias. “Por cada tema vamos a tener una propuesta alternativa siempre, porque nosotros no nos rendimos”, sentenció.

Pero no solo la comisión iba a tener un dictamen del oficialismo y otro del peronismo, sino que iba a aparecer un tercer dictamen y el encargado de presentarlo fue el diputado Nicolás Massot del interbloque Unidos.