Comenzó el paro de controladores aéreos: cronograma de vuelos afectados y reclamos La medida de fuerza de ATEPSA inició este miércoles y se extenderá de forma escalonada hasta el 29 de diciembre, afectando a más de 100.000 pasajeros en plenas vísperas de las fiestas. Hoy habrá una reunión clave en la Secretaría de Trabajo para intentar destrabar el conflicto.

El transporte aéreo en Argentina enfrenta días complicados en el inicio de la temporada alta. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) dio inicio este miércoles a un plan de lucha que afectará los despegues de vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país.

La primera jornada de protesta comenzó a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 11 horas. Sin embargo, el conflicto está lejos de terminar: el gremio advirtió que las medidas continuarán la semana próxima con interrupciones escalonadas que llegarán hasta el 29 de diciembre, impactando en los planes de viaje de al menos 100.000 pasajeros.

El sindicato explicó en un comunicado que la afectación de los vuelos será “progresiva”, comenzando con los destinos nacionales y extendiéndose posteriormente a los internacionales.

Negociación contrarreloj

El trasfondo de la protesta es una escalada en el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Entre los principales reclamos, ATEPSA señala la “ausencia de diálogo”, incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, una situación salarial que consideran “desmedida” y exigen la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa.

En un intento por frenar las medidas, está prevista una reunión para este miércoles a las 10 de la mañana entre el gremio, las autoridades de EANA y la Secretaría de Trabajo.

Cronograma de paros

Los pasajeros deberán prestar especial atención a los horarios de sus vuelos, ya que la medida restringe las autorizaciones de aeronaves en tierra y la recepción de planes de vuelo.

El calendario de interrupciones es el siguiente:

Miércoles 17 de diciembre (08 a 11 hs): Vuelos nacionales.

Jueves 18 de diciembre (16 a 19 hs): Vuelos nacionales.

Martes 23 de diciembre (19 a 22 hs): Vuelos nacionales.

Sábado 27 de diciembre (14 a 17 hs): Vuelos internacionales.

Lunes 29 de diciembre (08 a 11 hs): Vuelos nacionales e internacionales.

Desde el gremio aclararon que quedan exceptuados de la medida los vuelos sanitarios, humanitarios, de estado, de búsqueda y salvamento, y aquellos que se declaren en emergencia.