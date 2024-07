El papá de Loan se reúne este martes con Patricia Bullrich: “Milei no nos quiso recibir” José Peña confirmó que al mediodía va a tener un encuentro con la ministra de Seguridad donde le pedirá protección para los abogados. “Que nos ayude para destrabar esto que estamos viviendo”, señaló.

El papá de Loan, José Peña, se encuentra en Buenos Aires y este miércoles será recibido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Pese a que el objetivo del hombre era encontrarse con Javier Milei, pero la decisión de presidencia fue que el tema lo tome el área específica.

“No nos quiso recibir, pero bueno ya está. Me llamó Bullrich y nos dijo que nos recibiría a las 11 de la mañana. Le voy a pedir más seguridad, protección y que nos ayude para destrabar esto que estamos viviendo”, sostuvo el hombre en el programa A dos voces de TN.

Con respecto al pedido de seguridad, Mariano -hermano de Loan- explicó que no es para la familia sino que para los abogados que “en el transcurso de la semana se sintieron amenazados”. “Vinimos a buscar respuestas, que alguien nos dé una mano”, agregó el joven.

Sobre cómo vive estos días en los que su hijo no aparece, José remarcó que todos los días se siente mal. “Me levanto y pienso lo que pasa, me da vueltas la cabeza constantemente. Pasan los días y él no aparece, queremos encontrarlo. De una forma u otra, algo tenemos que saber”, señaló.

Consultado sobre quiénes están detrás de la desaparición de Loan, el hombre aseguró que sospecha de todas las personas que estuvieron en el almuerzo. “Ellos tienen que saber algo, más que nada Benítez que fue el primero que se fue hacia las naranjas ¿cómo no va a ver a la criatura? A él no le gustaba caminar, no iba nunca muy lejos. Hay un pacto de silencio, nadie quiere contar nada”, insistió José.

“Yo no hablé con Maciel -comisario-, solo me dijo que nos quedemos tranquilos que ya lo íbamos a encontrar y el sábado me dijo que no salga de mi casa que no lo ande buscando, que no hagamos marcha ni hablemos con periodistas”, agregó.

En cuanto a su hermana, Laudelina, quien aseguró que su sobrino había sido atropellado, José sostuvo que “es mentira” todo lo que declaró. “No existió un accidente. Mi hermana tiene que saber lo que pasó”, remarcó el papá de Loan.