El papa León XIV traerá un mensaje de reconciliación a la Argentina, afirma funcionaria del Vaticano Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, adelantó el espíritu de la inminente gira del Sumo Pontífice. La funcionaria advirtió sobre la tendencia de ubicar a la figura de la Iglesia en un rol partidario ante la actual crisis de representación.

El Papa León XIV llegará a la Argentina con un fuerte mensaje de reconciliación durante su visita oficial programada entre el 8 y el 11 de noviembre. Así lo confirmó la teóloga argentina Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, quien brindó detalles sobre la postura que mantendrá el Sumo Pontífice en su inminente arribo al país.

Las declaraciones de la funcionaria se conocen luego de que la Santa Sede ratificara formalmente la gira sudamericana que incluirá a Uruguay, Argentina y Perú, tras la favorable evolución de León XIV por la intervención quirúrgica pulmonar a la que fue sometido el 13 de octubre. Cuda, designada por el papa Francisco y estrecha colaboradora del actual Pontífice, remarcó que la reconciliación es el objetivo central de la Iglesia.

“El Papa no es un líder político, aunque quieran ponerlo en ese lugar”, advirtió Cuda en una reciente entrevista. La funcionaria analizó que, en un contexto global marcado por una crisis de representación, existe una fuerte tendencia a identificar al Pontífice con sectores opositores a los gobiernos de turno. “Se intenta colocar al Papa en el lugar de quien representa a la oposición. Pero esa no es la figura de un pontífice”, aclaró.

Sobre el impacto que tendrá la visita en el país, Cuda sostuvo que el éxito dependerá de que la comunidad católica argentina “tenga la grandeza de escuchar ese mensaje y acompañe la construcción de un discurso nuevo”, apostando al diálogo y la solidaridad sin que esto implique renunciar a las convicciones políticas individuales.

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Finalmente, la funcionaria trazó un panorama sobre la región que recibirá a León XIV. Definió a América Latina como el continente con mayor desigualdad económica, fuertemente golpeado por desastres naturales y por un profundo salto tecnológico que pone en crisis las herramientas tradicionales de organización social. Pese a este complejo escenario global, destacó que la región conserva un valor fundamental que puede aportar al resto del mundo: sigue siendo un “continente de paz”.

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