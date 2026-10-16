La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre, impulsada principalmente por el fuerte aumento del petróleo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el incremento mensual fue 1,1 puntos porcentuales superior al registrado en agosto. En los primeros nueve meses de 2026, los precios mayoristas acumularon una suba del 22,8%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,2%.
El petróleo fue el principal impulsor de la suba
El aumento mensual estuvo explicado principalmente por los productos nacionales, que registraron una suba del 3,4%. En tanto, los productos importados avanzaron un 0,4%.
Dentro de los bienes nacionales, el rubro de petróleo crudo y gas tuvo el mayor impacto en el índice, con un incremento del 15% que aportó 1,43 puntos porcentuales a la variación general.
Los rubros que más incidieron en el índice
Además del petróleo y el gas, otros sectores contribuyeron al aumento de los precios mayoristas. Los productos agropecuarios aportaron 0,30 puntos porcentuales; los productos refinados del petróleo, 0,28; alimentos y bebidas, 0,20; y sustancias y productos químicos, 0,16.
De esta manera, los sectores vinculados con la energía y las materias primas concentraron buena parte de la presión sobre los precios mayoristas durante septiembre.