El petróleo subió 15% y la inflación mayorista llegó al 3,2% en septiembre El encarecimiento del crudo impactó en los precios mayoristas, que registraron una aceleración mensual y acumulan una suba del 22,8% en lo que va del año.

La inflación mayorista se aceleró al 3,2% en septiembre, impulsada principalmente por el fuerte aumento del petróleo. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el incremento mensual fue 1,1 puntos porcentuales superior al registrado en agosto. En los primeros nueve meses de 2026, los precios mayoristas acumularon una suba del 22,8%, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,2%.

El petróleo fue el principal impulsor de la suba

El aumento mensual estuvo explicado principalmente por los productos nacionales, que registraron una suba del 3,4%. En tanto, los productos importados avanzaron un 0,4%.

Dentro de los bienes nacionales, el rubro de petróleo crudo y gas tuvo el mayor impacto en el índice, con un incremento del 15% que aportó 1,43 puntos porcentuales a la variación general.

Los rubros que más incidieron en el índice

Además del petróleo y el gas, otros sectores contribuyeron al aumento de los precios mayoristas. Los productos agropecuarios aportaron 0,30 puntos porcentuales; los productos refinados del petróleo, 0,28; alimentos y bebidas, 0,20; y sustancias y productos químicos, 0,16.

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De esta manera, los sectores vinculados con la energía y las materias primas concentraron buena parte de la presión sobre los precios mayoristas durante septiembre.