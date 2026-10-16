Caputo anunció un superávit fiscal de $977.173 millones en septiembre El Gobierno informó un nuevo resultado positivo en las cuentas públicas. El saldo primario llegó a $1,43 billones y el acumulado de los primeros nueve meses representó el 0,3% del PBI.

El Sector Público Nacional (SPN) registró en septiembre un superávit financiero de $977.173 millones, luego de contabilizar un superávit primario de $1.427.640 millones y descontar los intereses de la deuda. El resultado fue informado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que los ingresos crecieron por encima de los gastos.

El superávit acumulado llegó al 0,3% del PBI

Entre enero y septiembre, las cuentas públicas acumularon un superávit primario equivalente al 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,3%. Según los datos oficiales, los ingresos aumentaron un 36,5% interanual, mientras que los gastos primarios crecieron un 32,2%.

Caputo también señaló que, descontada la inflación, el gasto primario registró una caída del 0,9% respecto de septiembre de 2025.

Prestaciones sociales y subsidios concentraron la mayor parte del gasto

Los gastos primarios totalizaron $14,45 billones en septiembre. Las prestaciones sociales representaron $9,09 billones, con una suba interanual del 29%, mientras que los subsidios económicos alcanzaron $1,25 billones.

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Dentro de este último rubro, los subsidios energéticos aumentaron un 44,1%. Desde Economía atribuyeron el incremento a la decisión de amortiguar para los usuarios residenciales el impacto del encarecimiento del gas asociado a los conflictos en Oriente Medio.

Por su parte, las remuneraciones sumaron $1,66 billones, un 32,1% más que un año antes. Las transferencias corrientes alcanzaron $4,38 billones, con un incremento del 17,1%. En ese apartado, el Gobierno destacó que las partidas destinadas a universidades crecieron un 42,4% interanual, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.

Caputo comparó el resultado con la gestión anterior

El ministro de Economía afirmó que el superávit financiero de septiembre fue un 215,6% superior al registrado en el mismo mes de 2025. También contrastó el resultado con septiembre de 2023, durante el último año de la gestión de Alberto Fernández, cuando se registró un déficit financiero que, actualizado a precios actuales, rondaría los $2,8 billones.

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En cuanto al gasto de capital, las erogaciones alcanzaron $561.025 millones, con un aumento interanual del 16%. Entre los destinos mencionados por Economía se encuentran partidas para Defensa y la reactivación de las obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Condor Cliff, en Santa Cruz.

El resultado primario refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado antes del pago de intereses de la deuda, mientras que el resultado financiero incorpora esas obligaciones y permite observar el saldo final de las cuentas públicas. En septiembre, los intereses netos representaron $450.467 millones.