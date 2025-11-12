El PRO se reunió y envió un fuerte mensaje: “No hubo ni habrá fusión con LLA” El expresidente encabezó una cumbre del Consejo Nacional del partido. Cristian Ritondo aseguró que acompañarán las reformas del Gobierno y negó una salida de dirigentes.

Mauricio Macri reunió a la cúpula del PRO en la sede nacional del partido, sobre la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo. La cumbre tuvo como eje discutir el futuro del espacio y la relación con La Libertad Avanza en el Congreso, en medio de tensiones internas y fugas de legisladores hacia el oficialismo. El expresidente envió un fuerte mensaje en medio de las tensiones con La Libertad Avanza: “No hubo ni habrá fusión con LLA”.

El jefe del partido planteó: “La nitidez que yo recomiendo es una visión liberal completa. Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión y que creemos en el detalle, en la pequeña cosa que suma”. Además, arengó: “Tenemos mucho más aportes por hacer. Por eso seguimos vigentes. Esta es una batalla infinita. No termina nunca”.

Mientras que la intendenta de Vicente López y vice del partido, Soledad Martínez, planteó un mensaje en vista a las presidenciales de 2027: “Tenemos el desafío de volver a ser una alternativa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Soy optimista y es un camino que ya lo conocemos. La identidad del PRO está”.

En tanto que la diputada nacional y legisladora porteña electa, Silvia Lospennato, reclamó: “Hay que sincerarnos. Si estamos acá es porque el PRO tiene un valor. Nosotros somos la gestión, la República y un partido liberal. El PRO tiene que volver a innovar y animarse a decir cosas disruptivas”.

Las claves de la cumbre del PRO liderada por Mauricio Macri en medio de la tensión con La Libertad Avanza

El encuentro fue convocado por el Consejo Nacional del PRO, con la presencia de los 24 presidentes distritales, legisladores y dirigentes del partido. El objetivo central fue definir una estrategia parlamentaria común y evitar nuevas rupturas, tras las diferencias generadas por el vínculo con el Gobierno de Javier Milei.

Macri busca ordenar las distintas posiciones dentro del espacio: mientras algunos dirigentes promueven una alianza más estrecha con el oficialismo, otros reclaman mantener autonomía y cuidar la identidad partidaria.

Antes de entrar, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, habló con la prensa y ratificó el acompañamiento del partido a las reformas que impulsa el Gobierno nacional. “El PRO quiere una reforma laboral, un presupuesto equilibrado. Nunca van a encontrar alguien que crea que ‘cuando peor, mejor’, como dijo el propio Mauricio Macri”, afirmó el diputado.

El diputado también se refirió a la situación interna del partido, tras los pases de legisladores que respondían a Patricia Bullrich al bloque de La Libertad Avanza. “Tenemos identidad y por eso estamos acá. No hay ninguna sangría, los que estaban con Patricia ya estaban con Patricia antes”, sostuvo el dirigente.

Hace dos semanas, la ministra de Seguridad les había indicado a los diputados de su entorno que rompan con el PRO y se integren al bloque oficialista libertario. Se trata de cinco legisladores que ya ocupan bancas en el Congreso y de otros dos que resultaron electos en los comicios legislativos de octubre.

MIRA TAMBIÉN Crece el consumo de pastillas para dormir en Argentina: advierten sobre los riesgos de la automedicación

En el PRO persiste el malestar por esa decisión. “Fue un gesto innecesario, a cinco días de haber ganado juntos —le dijo a TN un dirigente cercano a Macri—. Los ayudamos en el peor momento, cuando las papas quemaban”. Otro referente del partido señaló: “Esto es un movimiento del Gobierno. Lo que van a tratar de hacer es intentar bajarle valor al PRO”.

Ritondo planteó: “Estamos bien como estamos, cuidando las identidades. Hemos votado juntos el 85% de las cosas, como bloque PRO, y espero que esto siga así”, dijo.

El encuentro se produjo tras semanas de señales cruzadas entre Macri y Milei. Luego de las elecciones legislativas, ambos compartieron una cena en la Quinta de Olivos que buscó recomponer el vínculo tras casi un año sin diálogo. Pero la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos, reabrió la tensión: el fundador del PRO expresó públicamente su desacuerdo y deslizó que el cargo debía ocuparlo Horacio Marín, CEO de YPF.

MIRA TAMBIÉN Este miércoles los alumnos de sexto grado participarán en las Pruebas Aprender

Pese a esos roces, el bloque macrista mantiene una mayoría favorable a acompañar las principales reformas del Gobierno, sin perder su estructura propia ni su proyección hacia 2027. Consultado sobre la posibilidad de un candidato presidencial del PRO en las próximas elecciones, Ritondo prefirió evitar definiciones: “Falta tanto tiempo… primero hay que lograr que Argentina salga adelante”, concluyó.

El encuentro fue encabezado por el propio Macri, presidente del PRO, y cuenta con la participación de Soledad Martínez (vicepresidenta), Facundo Pérez Carletti (secretario general), Jorge Macri, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro. También Estuvieron los diputados Silvia Lospennato, Martín Yeza, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia de Sensi, Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Gisela Scaglia y Martín Ardohain.

Entre los senadores, participaron Alfredo de Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala. Del interior del país asisten Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Gabriel Pradines (Mendoza), Julio Sahad (La Rioja) y las cordobesas Adela Arming y Soher el Sukaria.

También formaron parte del encuentro los legisladores porteños Darío Nieto, Patricia Glize, Paola Michielotto y Matías López; los funcionarios de la Ciudad Hernán Lombardi y Laura Alonso; y dirigentes como Andrés Ibarra, Jimena de la Torre, Mauro Vazón, Dina Rezinovsky, Guillermo Dietrich, Gustavo Lopetegui y Roberto Quattromano.

Fuente TN