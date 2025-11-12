Luis Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas de flotación para el dólar El ministro de Economía sostuvo que el esquema del tipo de cambio se mantiene porque “las bandas están bien calibradas” y, también, porque todavía conviven dos tipos de volatilidad, tanto “en la demanda de dinero” como a nivel político

El ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que el Gobierno mantendrá el actual esquema de bandas de flotación para controlar el valor del dólar, y explicó que “todavía no es el momento” de desarmar el régimen cambiario.

“Vamos a seguir manteniendo la flotación entre bandas”, aseguró el funcionario durante el cierre de la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) que se realizó este miércoles 12 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El encuentro tuvo varios oradores, entre ellos, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

Entre otras cuestiones, Caputo sostuvo que el esquema del tipo de cambio se mantiene “en primer lugar, porque las bandas están bien calibradas”. Sobre la posibilidad de modificar o quitar las restricciones sobre la cotización del dólar, apuntó: “Creemos que todavía no es el momento”, y, en el mismo sentido, comentó que “Argentina es un país que tiene una debilidad y fragilidad en la demanda de dinero que no es normal prácticamente en ningún país”.

El titular de la cartera económica consideró que esto sucede “porque en Argentina cualquier shock afecta fuertemente la demanda de dinero”. “Uno no puede largarse a flotar cuando el país no tiene la estabilidad y la credibilidad como para poder hacerlo”. agregó.









Además, Caputo comentó que “el techo de la banda está muy bien calibrado” y sostuvo que “hoy Argentina no tiene un problema de competitividad de tipo de cambio, prácticamente de ninguna manera que se quiera mirar”.

MIRA TAMBIÉN Murió Dylan, el perro que acompañó la presidencia de Alberto Fernández

A modo de comparación, el ministro citó como referencia el momento en el que el gobierno del expresidente Mauricio Macri salió del cepo cambiario, cuando “a nadie se le ocurría cuestionar si nuestra moneda estaba sobrevaluada”.

Ese valor del dólar, indicó, actualmente equivaldría a $1.270, y aclaró que esto tendría “un agregado”. “Macri en ese momento tenía 6 puntos de déficit fiscal y 3 puntos de déficit de cuenta corriente, cosa que nosotros no tenemos”, señaló Caputo, y agregó: “Algunos podrían pensar que podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio incluso más bajo que ese”, dijo.

También señaló que “no se necesita ser un experto en economía para entender que difícilmente uno puede estar en récord de exportaciones en cantidades si tenés una moneda sobrevaluada”. “Y estamos en récord de exportaciones en prácticamente todo, economía de conocimiento, servicios, bienes ahora también, entonces claramente las bandas están bien calibradas”, amplió al respecto.

Caputo marcó que, con la situación actual, prescindir de las bandas cambiarias no es posible porque además de una “volatilidad en la demanda de dinero”, Argentina registra también “una volatilidad política que no lo permite, que no hace conveniente la flotación”.

Y siguió: “Siempre digo, para graduarnos de un país serio, no podemos seguir teniendo una alternancia política que va del capitalismo al comunismo. Lo estamos viendo en lo que fueron estos últimos cuatro meses. Fíjense lo que es la suba del riesgo país cuando empieza el ataque político, cuando la gente empieza a temer que pueda volver el kirchnerismo”.

“Nosotros queremos recibirnos de país serio, tenemos que empezar a tener alternativas políticas racionales, que no quiere decir que sean necesariamente la nuestra, no hay problema con que haya una alternativa de centro o de izquierda, pero todos tenemos que ir por la misma autopista, como es en cualquier país normal”, completó.

MIRA TAMBIÉN La inflación de octubre fue de 2,3% y alcanzó el nivel más alto de los últimos seis meses

Reforma laboral

El titular de Hacienda también se refirió al cambio en la distribución de bancas que se concretará en el Congreso desde el 10 de diciembre, lo que les permitirá cerrar los acuerdos para avanzar con la reforma laboral.

“Estamos tratando de dar más potencia y analizando los costos de agregarle otras variables además a lo que se ha escuchado, que en esencia son las siguientes: Una es la de bajar tres puntos las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese obligatorio, de manera que, digamos, sea mucho más fácil para las compañías poder lidiar con un despido, tanto en términos de costo como en términos de litigiosidad”, señaló al respecto.

Luego, añadió que en el Gobierno también están analizando “subir fuertemente las deducciones al impuesto a las ganancias de personas humanas”. “Esto esencialmente lo que busca es que se formalice más la economía, que a raíz de que uno puede deducir más, tenga que pedir factura y que eso realmente lleve a una mayor formalización”, dijo.

Y en tercer lugar, afirmó: “Estamos pensando en un nuevo régimen de incentivo al nuevo empleo, que creemos va a ser muy bien recibido por el empresariado”, dijo.