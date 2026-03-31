El relato del hombre que redujo al tirador en la escuela de San Cristóbal En primera persona, contó cómo enfrentó al adolescente armado y logró quitarle la escopeta en pleno ataque. “Cuando me ve, sale corriendo. En un momento se frena y me apunta, pero no le di tiempo ni a gatillar”, recordó.

El ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal sigue sumando testimonios estremecedores. Esta vez, quien habló fue Fabio, el trabajador de mantenimiento que intervino en medio del horror y logró reducir al adolescente de 15 años que había abierto fuego contra sus compañeros.

El hombre relató que todo ocurrió en cuestión de segundos, en el horario de ingreso, cuando los alumnos comenzaban a entrar al establecimiento. En ese momento, el agresor salió desde el baño con una escopeta y comenzó a disparar.

“Yo estaba al frente, lo vi, lo reduje y le saqué el arma. Eso es lo que pude hacer”, resumió en diálogo con A24.

Según su reconstrucción, el primer disparo alcanzó a Ian, el alumno de 13 años que luego falleció. “Le da dentro del baño y en el brazo. Ian sale agarrándose y apenas sale, le pega otro tiro más. Ahí cae y queda inconsciente”, describió.

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El atacante continuó disparando y recargando el arma con rapidez. “Cuando sale al pasillo vuelve a cargar y a tirar. Después salió hacia el patio”, contó Fabio, que en ese momento decidió intervenir.

“Pensé en los demás chicos, porque si lo dejábamos con el arma iba a hacer desastre. Tenía la cartuchera llena de cartuchos”, explicó. Y agregó: “Cuando me ve, sale corriendo. En un momento se frena, me apunta, pero no le di tiempo ni a gatillar. Lo reduje y le saqué el arma”.

El trabajador también aportó un dato inquietante sobre el estado del agresor. “Cuando le saqué el arma estaba perdido, como desorientado. Le dije «¿Qué haces?», me dijo que había ido a cazar el fin de semana”, dijo. Incluso, señaló que al ser reducido y trasladado a preceptoría, el joven aseguró no saber lo que había hecho.

En medio de la conmoción, Fabio sostuvo que el adolescente mostraba manejo del arma. “Era muy rápido para abrir, cargar y volver a disparar. Todo muy rápido, como alguien con experiencia”, indicó.