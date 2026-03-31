Brasil autoriza el regreso de Agostina Páez a Argentina: debe pagar una fianza de US$18 mil La abogada recibió un habeas corpus que le permitirá recuperar su pasaporte y quitarse la tobillera electrónica, aunque deberá mantenerse en contacto con la Justicia mientras no haya sentencia definitiva.

Agostina Páez, la abogada detenida en Brasil por realizar gestos racistas, podrá regresar a la Argentina tras abonar una fianza de 97 mil reales (equivalente a poco más de US$18 mil). La Justicia de Río de Janeiro le concedió este lunes un habeas corpus, lo que permitirá que se le retire la tobillera electrónica que controlaba sus movimientos y se le devuelva su pasaporte.

La periodista Ana Ortiz informó a TN que el juez aceptó el habeas corpus presentado por la defensa de Agostina, luego del revés judicial conocido la semana pasada. Con esta resolución, se levantan las medidas cautelares y queda habilitada para regresar al país.

Había dos posibles caminos: que el juez decidiera este lunes sobre el pedido o que esperara hasta el martes, tras los alegatos finales de ambas partes, y se tomara unos días para definir si podía regresar. Finalmente, optó por resolver de inmediato.

Sin embargo, para poder volver, Agostina deberá pagar una caución de aproximadamente 97 mil reales. Una vez realizado el pago, se iniciarán los trámites para su regreso a la Argentina. Entre ellos, se determinará cuándo se le retira la tobillera electrónica y se fijará un domicilio, que sería su vivienda en Santiago del Estero.

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Además, tendrá que mantenerse en contacto de manera permanente, ya que todavía no existe una sentencia definitiva en su causa.