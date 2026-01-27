El riesgo país perforó los 500 puntos básicos y es el más bajo en la era Milei El índice elaborado por el JP Morgan se ubica en 493 puntos básicos, luego de la suba de los bonos soberanos

El plan de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) marcó un quiebre en el humor del mercado financiero argentino. Con una racha de adquisiciones que viene ininterrumpida desde hace tres semanas, las reservas brutas alcanzaron el nivel más alto desde 2021. Ante la perspectiva de que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de pago, el riesgo país respondió a la baja y este martes perforó por primera vez en siete años y medio la barrera de los 500 puntos básicos.

En las primeras negociaciones del día, este índice retrocede 20 unidades y se ubica en 493 puntos básicos (-3,9%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Se trata del valor más bajo desde el 11 de junio de 2018, cuando el indicador cerró en 487 puntos básicos. Además, a días de terminar enero, el riesgo país acumula una caída de 78 puntos (-13,7%), luego de que la autoridad monetaria sumara US$1017 millones para sus arcas desde el 5 de enero.

Con estos valores, se abre la posibilidad de que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda. Un caso reflejo de lo que podrían ser los próximos pasos del Gobierno fue la emisión de bonos que hizo ayer Ecuador –un país comparable con el caso argentino y que se vio afectado por distintos factores de riesgo en los últimos años–, con una tasa del 8,75% anual.

“Si bien la tasa del bono de Estados Unidos a 10 años es mayor a la que regía en la última emisión internacional de la Argentina, el hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuándo podría ser el turno de la Argentina. No luce algo descabellado pensar en que la Argentina pueda hacerlo, aunque seguimos bien de cerca los movimientos de mercado. En tanto, la acumulación de reservas será clave para que esa tasa en una potencial salida al mercado internacional sea la menor posible”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Justamente, el riesgo país mide la diferencia de tasa que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo. Actualmente, la Argentina volvió a tener rendimiento de una cifra, con una tasa de alrededor del 9% anual.

La baja del riesgo país es consecuencia de la suba que presentan los bonos soberanos, una tendencia que vuelve a replicarse esta rueda a lo largo de toda la curva de vencimientos. Hoy, los Bonares presentan subas del 1,34% (AL41D) y los Globales de hasta 1,77% (GD46D).

El apetito por el riesgo argentino también se ve reflejado por las emisiones internacionales de deuda que están haciendo tanto las compañías como las provincias. En su conjunto, en los últimos dos meses se colocaron cerca de US$8325 millones, una lluvia de divisas que le permitió al BCRA hacer la compra de dólares en bloque.

Ante ese escenario, la Bolsa porteña también tiende al alza y marca este martes una suba del 2,7%, hasta cotizar en 3.214.648 unidades. Ese valor es equivalente a US$2129 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+3,1%), la cifra más alta desde el 31 de enero de 2025. En el panel principal, se destacan los papeles de Cresud (+8,8%), Transener (+5,4%), Telecom Argentina (+5,1%), BBVA (+4,9%) y Metrogas (+4,9%).

El verde también se ve entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de Cresud lideran la rueda, con un alza del 8,8%, seguidos por BBVA (+5,2%), Telecom Argentina (+3,7%) e YPF (+3,3%).

