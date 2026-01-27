Argentina lidera los pagos digitales en la región y las transferencias ya superan al efectivo Un informe revela que las operaciones entre personas mediante CBU y CVU son el medio de pago más utilizado en el país. Además, destaca el avance de la interoperabilidad regional y el impacto de sistemas internacionales

Argentina se consolida como uno de los países líderes de América Latina en la digitalización de pagos y en la interoperabilidad regional. Según el Informe 2026 “Digitalización de flujos de pago entre particulares”, elaborado por la empresa tecnológica Nuek junto a Analistas Financieros Internacionales (AFI), las transferencias bancarias ya superaron al efectivo como medio de pago más utilizado entre personas.

El estudio señala que el 58% de los argentinos utiliza transferencias bancarias para pagos entre particulares (P2P), mientras que el uso de efectivo alcanza al 52%. La tendencia refleja un proceso de digitalización apoyado en la infraestructura local de CBU y CVU, con fuerte penetración de aplicaciones móviles y un ecosistema bancario y fintech activo.

A nivel regional, 1 de cada 4 usuarios bancarizados ya emplea transferencias inmediatas tanto para pagos entre personas como en comercios. En Argentina, esa proporción asciende a 1 de cada 3 usuarios (33%), ubicándose solo por detrás de países como Brasil (54%), Portugal (45%) y Colombia (41%), donde soluciones como Pix o MB Way ya desplazaron ampliamente al efectivo.

El informe también destaca que la preferencia por las transferencias es aún más marcada: el 42% de los argentinos las elige como principal medio de pago, frente a un 22% que continúa optando por el efectivo. En ese contexto, plataformas locales como Modo lograron escalar del uso entre personas al pago en comercios, simplificando la experiencia de compra cotidiana.

Sin embargo, el gran desafío pendiente para el sistema argentino es la internacionalización de estas soluciones. Según el Barómetro Nuek, el 70% de los usuarios locales estaría dispuesto a utilizar sus aplicaciones habituales para realizar transferencias entre países, lo que abre una oportunidad clave para la interoperabilidad transfronteriza.

En América Latina ya se observan avances concretos en ese sentido. Pix Internacional permite actualmente que turistas brasileños paguen en comercios de Argentina, Chile y Uruguay, además de otros países, y habilita envíos de dinero hacia Brasil mediante alianzas con operadores de remesas. En el caso argentino, este modelo facilita el ingreso de divisas al circuito comercial local y reduce la dependencia del efectivo o de las tarjetas tradicionales.

El informe también subraya el crecimiento del canal digital para remesas: el 63% de los usuarios bancarizados de la región ya envía y recibe dinero por medios digitales, especialmente entre los más jóvenes, aunque persisten fricciones en costos y experiencia de uso.

MIRA TAMBIÉN Salta realizará narcotest obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado

“Los pagos entre personas dejaron de ser una función secundaria y pasaron a ser un eje estratégico para conectar personas, comercios y países”, afirmó Javier Rey, director ejecutivo de Nuek. Según sostuvo, América Latina tiene la oportunidad de liderar esta nueva etapa si logra consolidar modelos de pago interoperables, inclusivos y plenamente digitales.