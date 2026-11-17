El Senado frenó el avance de la reforma electoral y el Gobierno busca respaldo para suspender las PASO El oficialismo no consiguió las diez firmas necesarias para emitir dictamen en comisión y pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles.

El Senado comenzó este martes el tratamiento en comisión del proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno, pero La Libertad Avanza resolvió postergar la firma del dictamen para continuar las negociaciones con los bloques aliados. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, confirmó que no había intención de avanzar con el despacho durante la jornada y anunció que el debate continuará este miércoles al mediodía.

El oficialismo contaba con ocho firmas de las diez necesarias para obtener dictamen favorable. La bancada que conduce Patricia Bullrich busca reunir los respaldos para llevar la iniciativa al recinto el próximo 26 de noviembre, donde necesitará 37 votos para conseguir la media sanción. Entre los apoyos que todavía intenta asegurar figuran los de senadores radicales y legisladores provinciales.

Uno de los puntos que genera diferencias es la incorporación de listas colectoras o de acople, una alternativa reclamada por gobernadores aliados. El mecanismo permitiría que una misma fórmula presidencial sume los votos de dos agrupaciones de distrito diferentes, cada una con sus propias listas para las categorías legislativas. La propuesta generó reparos entre algunos senadores, que también cuestionaron haber recibido precisiones sobre el texto a último momento.



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El proyecto contempla, además, la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027 y cambios en el régimen de Ficha Limpia. En este último caso, establece que no podrán ser candidatos quienes tengan una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia, siempre que haya sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios. La restricción alcanzaría a delitos que no se limitan a hechos de corrupción.

En medio de las negociaciones, el PRO anunció que acompañará la reforma electoral, lo que le garantiza al Gobierno el respaldo de los tres integrantes de su bloque en el Senado. Según el conteo citado por La Nación, ese apoyo elevaría de 31 a 34 la cantidad de votos que tendría asegurados el oficialismo, todavía a tres de los 37 necesarios para aprobar el proyecto en la Cámara alta.