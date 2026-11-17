Milei apuntó al voto joven y aseguró que será reelecto en 2027 El Presidente afirmó que su espacio ganará en primera vuelta y que dejará el Gobierno en 2031. También defendió su modelo económico y se refirió al dólar, la emisión y el superávit fiscal.

Una vez más, Javier Milei encabezó un mensaje de campaña anticipada de La Libertad Avanza y pronosticó un triunfo del oficialismo en las elecciones presidenciales de 2027. Lo hizo durante su discurso en el Palacio Libertad, en el marco de las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, donde puso el foco en el voto joven y defendió los principales ejes de su programa económico.

Frente a funcionarios y técnicos financieros, entre ellos Luis Caputo y Santiago Bausili, el Presidente aseguró que buscará la reelección. “A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”, expresó. Luego se dirigió a los jóvenes presentes y destacó su peso electoral: “Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”.

Las presiones por el gasto público y el equilibrio fiscal

Antes de referirse al escenario electoral, Milei habló sobre las presiones que, según afirmó, recibe el Gobierno para incrementar el gasto público. “Todo el tiempo tenemos presiones para gastar más”, sostuvo. También recordó el contexto político previo a su asunción, en diciembre de 2023, y aseguró que sectores opositores esperaban un estallido social para intentar desestabilizar su administración.

En materia económica, afirmó que el gasto público se redujo un 30% en términos reales desde el inicio de su gestión y que esa política permitió cerrar el déficit fiscal durante el primer mes de gobierno. Además, sostuvo que el país se encamina a completar tres años consecutivos de equilibrio fiscal.

Críticas a los impuestos y defensa de la reducción tributaria

El mandatario volvió a cuestionar el sistema impositivo y rechazó el uso de la palabra “contribuyente” para referirse a quienes pagan impuestos. “Para mí los impuestos son un robo”, afirmó, y los calificó como una forma de violencia por tratarse de obligaciones impuestas.

En ese sentido, aseguró que su administración redujo casi cuatro puntos del PBI en impuestos durante sus primeros 30 meses de gestión y que devolvió a los argentinos unos 25.000 millones de dólares. También proyectó que, hacia 2031, la reducción impositiva acumulada podría alcanzar los 500.000 millones de dólares.

El cepo cambiario y las proyecciones de inflación

Milei defendió la eliminación del cepo cambiario y la devaluación aplicada al comienzo de su mandato. Argumentó que existía una brecha cercana al 200% entre el dólar oficial y el paralelo y consideró que las restricciones cambiarias representaban un “cercenamiento de la libertad”.

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Durante su exposición también se refirió al índice de inflación mayorista, que registró un 1,6%. Según explicó, al descontar el impacto del aumento internacional del petróleo, la variación se ubicaba en torno al 0,8%, lo que proyectó como una inflación anual cercana al 10%.

Para comparar la evolución de los precios, repasó los índices que, según su exposición, dejaron las distintas administraciones: mencionó que Néstor Kirchner pasó de una inflación del 3,7% al 9%; Cristina Fernández de Kirchner, del 9% al 27%; Mauricio Macri, del 27% al 54%; y Alberto Fernández, del 54% al 211%. En contraste, aseguró que su Gobierno recibió una inflación de entre el 200% y el 300% y que actualmente se ubica en una tendencia de entre el 10% y el 20%.

La baja de la pobreza y la indigencia

Por último, el Presidente destacó los indicadores sociales y afirmó que la pobreza descendió del 57% al 32%, lo que representaría a 12 millones de personas que dejaron esa condición. También señaló que la indigencia bajó del 20% al 7% y que la pobreza infantil se redujo del 70% al 42%.

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Aunque reconoció que los niveles actuales continúan siendo elevados, defendió la evolución de los indicadores desde el inicio de su gestión. “32% de pobreza es aberrante, 7% de indigencia es aberrante, pero estamos mucho mejor que cuando iniciamos”, concluyó.