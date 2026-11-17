El PRO confirmó que acompañará la suspensión de las PASO La Mesa Ejecutiva nacional del partido resolvió respaldar la iniciativa del Gobierno, aunque también reclamó avanzar con Ficha Limpia. El posicionamiento se conoció antes de que el Senado retomara el tratamiento de la reforma electoral, que tiene los votos ajustados para conseguir media sanción.

El Pro confirmó que acompañará la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) para las elecciones de 2027, uno de los puntos centrales de la reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

La decisión se tomó durante una reunión virtual de la mesa ejecutiva nacional del partido, que convocó a gobernadores, legisladores y referentes del espacio. Además de respaldar la suspensión de las primarias, el PRO reclamó que la reforma incluya la aprobación de Ficha Limpia y acompañó la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur.

La postura fue comunicada por el partido a través de sus redes sociales. “En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia”, expresó el comunicado.

Luego agregó: “También acompañamos la suspensión de las Paso y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados”. Sobre los demás puntos de la iniciativa oficial, el espacio consideró positivo que se abra una discusión amplia para construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios.

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Del encuentro participaron los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut; y Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires. También estuvieron el jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo; el titular de la bancada en el Senado, Martín Goerling; Fernando De Andreis; María Eugenia Vidal y los intendentes Soledad Martínez y Guillermo Montenegro.

La reunión se realizó horas antes de que la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomara el tratamiento de la reforma electoral.

Uno de los puntos que permitió acercar posiciones fue el cambio en el alcance de la iniciativa. El proyecto original del Gobierno proponía eliminar definitivamente las Paso, pero el nuevo borrador contempla suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027. Además, el texto incorpora Ficha Limpia y la posibilidad de utilizar listas colectoras, un reclamo de gobernadores aliados al oficialismo.

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La propuesta de Ficha Limpia establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.