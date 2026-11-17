El Senado retoma este martes por la tarde el tratamiento del proyecto impulsado por el Ejecutivo, con la suspensión de las PASO como uno de los puntos centrales. La iniciativa, que enfrenta reparos de distintos sectores políticos, será un desafío para la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta.
Medios porteños dieron cuenta durante el fin de semana de un borrador que habilita la suspensión de las PASO por única vez en 2027 y habilita las listas colectoras, también por única vez.
La discusión también estará atravesada por el armado electoral de 2027 en momentos en que se busca avanzar con cambios en las reglas de competencia política antes de que comiencen las negociaciones por las candidaturas y las alianzas provinciales.
Listas colectoras y ficha limpia
Uno de los ejes de la reforma electoral que debatirá la Comisión de Asuntos Constitucionales este martes es habilitar hasta dos adhesiones o colectoras. Es decir que una fórmula presidencial podría ser acompañada por dos agrupaciones con listas legislativas diferentes. La redacción abrió interrogantes sobre el cómputo de los respaldos y su impacto en la distribución de bancas, especialmente con la Boleta Única. Por eso, la Casa Rosada está dispuesta a revisar ese capítulo.
En el Gobierno evalúan la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre para completar el tratamiento de los proyectos pendientes, aunque también está sobre la mesa la alternativa de extender el período ordinario. La definición “dependerá de los avances que se consigan en las negociaciones de ambas cámaras”, detalla Ámbito.
Si la confirmación ocurre durante el año electoral, la restricción regirá después de ese proceso. Se creará un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral; los tribunales deberán informar las sentencias en 24 horas y los recursos no suspenderán automáticamente la prohibición. La limitación alcanzará también designaciones en organismos y empresas estatales.
Mesa política
Asimismo, este martes por la mañana está previsto un nuevo encuentro de la mesa política con la participación de Bullrich, luego de semanas de especulaciones cruzadas. La convocatoria es a las 11 en la Casa Rosada.