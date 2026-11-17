El Senado retoma la discusión por la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO La Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne este martes por la tarde para debatir el proyecto del Gobierno que también propone la implementación de listas colectoras y Ficha Limpia. El encuentro está previsto para las 15. El oficialismo espera conseguir la media sanción en las próximas dos semanas.

El Senado retoma este martes por la tarde el tratamiento del proyecto impulsado por el Ejecutivo, con la suspensión de las PASO como uno de los puntos centrales. La iniciativa, que enfrenta reparos de distintos sectores políticos, será un desafío para la senadora Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta.

Medios porteños dieron cuenta durante el fin de semana de un borrador que habilita la suspensión de las PASO por única vez en 2027 y habilita las listas colectoras, también por única vez.

La discusión también estará atravesada por el armado electoral de 2027 en momentos en que se busca avanzar con cambios en las reglas de competencia política antes de que comiencen las negociaciones por las candidaturas y las alianzas provinciales.

Listas colectoras y ficha limpia

Uno de los ejes de la reforma electoral que debatirá la Comisión de Asuntos Constitucionales este martes es habilitar hasta dos adhesiones o colectoras. Es decir que una fórmula presidencial podría ser acompañada por dos agrupaciones con listas legislativas diferentes. La redacción abrió interrogantes sobre el cómputo de los respaldos y su impacto en la distribución de bancas, especialmente con la Boleta Única. Por eso, la Casa Rosada está dispuesta a revisar ese capítulo.

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La Justicia electoral planteó reparos sobre la instrumentación de la mismas con la Boleta Única y advirtió sobre los plazos: las modificaciones deben resolverse antes del año electoral, por lo que al Gobierno le quedarían solo unas seis semanas para definir las reglas de 2027.

En el Gobierno evalúan la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre para completar el tratamiento de los proyectos pendientes, aunque también está sobre la mesa la alternativa de extender el período ordinario. La definición “dependerá de los avances que se consigan en las negociaciones de ambas cámaras”, detalla Ámbito.

El borrador, de 20 artículos, incluye una versión de Ficha Limpia: no podrán ser candidatos nacionales quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección.

Si la confirmación ocurre durante el año electoral, la restricción regirá después de ese proceso. Se creará un Registro Público en la Cámara Nacional Electoral; los tribunales deberán informar las sentencias en 24 horas y los recursos no suspenderán automáticamente la prohibición. La limitación alcanzará también designaciones en organismos y empresas estatales.

Mesa política

Asimismo, este martes por la mañana está previsto un nuevo encuentro de la mesa política con la participación de Bullrich, luego de semanas de especulaciones cruzadas. La convocatoria es a las 11 en la Casa Rosada.