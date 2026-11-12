Martín Menem espera que el Senado suspenda las PASO en los próximos 15 días El presidente de la Cámara de Diputados dijo que la reforma electoral depende exclusivamente de la Cámara Alta, donde la ex ministra lidera el bloque y las negociaciones. También anticipó que habrá sesiones extraordinarias.

Martín Menem anticipó que el Senado podría avanzar con la suspensión de las PASO en las próximas dos semanas y enumeró las iniciativas que el oficialismo prevé tratar antes de fin de año, entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto.

El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que la decisión sobre las elecciones primarias depende de los acuerdos parlamentarios y señaló que el proyecto se encuentra bajo análisis en la Cámara alta. “Es una expresión de deseo”, aclaró al referirse a los plazos para obtener la media sanción.

En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el dirigente de La Libertad Avanza afirmó que el Gobierno buscará avanzar con una reforma electoral más amplia. También defendió la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) al considerar que el Estado no debería financiar las internas partidarias.

Menem dijo que la suspensión de las PASO depende de los votos en el Senado

Menem planteó que el oficialismo espera reunir las voluntades necesarias para aprobar la iniciativa. “La Argentina no necesita PASO”, afirmó, y recordó que el mecanismo ya había sido suspendido para los comicios de 2025. Además, cuestionó que el Estado financie las disputas internas de las fuerzas políticas: “No tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos”.

El titular de Diputados remarcó que los anuncios legislativos están sujetos al respaldo de cada senador en el recinto. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, sostuvo. De todos modos, advirtió que se trata de una definición condicionada por las negociaciones entre bloques.

Tras una eventual aprobación en el Senado, el proyecto deberá pasar a la Cámara de Diputados, que preside Menem. El dirigente sugirió que el oficialismo cuenta allí con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las PASO.

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En la Cámara Alta, esos acuerdos dependen en gran medida del liderazgo de Patricia Bullrich, quien en las últimas semanas agudizó sus diferencias con la Casa Rosada. De hecho, ayer hubo un posteo de Javier Milei que fue leído como una crítica a la ex candidata presidencial del PRO que aspira a competir nuevamente en 2027.

Fuente Infobae