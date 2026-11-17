El Papa León XIV espera que su visita a la Argentina sirva para alejar el “odio” El Papa habló con la prensa que lo acompañó en el vuelo de regreso al Vaticano tras su gira por Latinoamérica. “La derecha, la izquierda, todos hemos estado ahí, en la calle, celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política”, sostuvo el pontífice, al ser consultado por su estadía en suelo argentino. También respondió a la pregunta de “por qué” Bergoglio no viajó durante su papado.

En una rueda de prensa abordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma (Italia), el papa León XIV dijo que espera que su visita a Argentina contribuya a que la sociedad “pueda cambiar el chip” y que “no sea necesario odiarse” o usar “un lenguaje tan violento”.

A cierre de su gira por Latinoamérica, ya de regreso al Vaticano, el Papa fue consultado sobre la imagen de un pueblo argentino que salió a las calles unido y sin divisiones para recibirlo. “La derecha, la izquierda, todos, hemos estado ahí, en la calle, celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política”, aseguró el pontífice a los medios, entre ellos EFE.

Seguido, lamentó que, en relación con las divisiones sociales, “nos estamos dejando llevar por algoritmos y por una polarización que no es casual y que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”. Asimismo, señaló que los medios de comunicación “tienen un papel muy grande para ayudar a todos a superar esa forma de polarización”.

León XIV expresó que le gustaría que su visita a Argentina “haya servido para despertar en los corazones de muchas personas” la idea de que “podemos cambiar ese chip, que podemos pensar de otra forma. Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento o incluso la incapacidad de hablarnos en las familias”.

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La reunión con Milei

Sobre su encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, el Papa explicó que ya se había reunido con él en el Vaticano y que también había mantenido encuentros con su antecesor, Francisco, y que aunque “políticamente representaban líneas muy distintas, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”.

El pontífice insistió en que el mensaje que quiere transmitir cuando va a los países “no es político”, aunque algunos intentan “forzarle hacia la derecha, hacia la izquierda, y decir que criticó o que no criticó”.

“Yo hablo de la «magnifica humanidad» (de la belleza de las personas) y de eso hablé con el señor presidente Milei, del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, reveló.

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También afirmó que se abordaron “cuestiones de economía, de algunas de las dificultades que el país está atravesando todavía, pero sobre todo, había una mutua comprensión” y aseguró que encontró un Milei con voluntad de escuchar.

Sobre las condiciones económicas de Argentina, León XIV consideró que es necesario animar “a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo“.

En algunos casos, añadió, esto incluye “la cooperación internacional y la búsqueda de soluciones a las dificultades que están provocando conflictos y efectos económicos en la población”.

Reiteró que él propone la doctrina social de la Iglesia, que explica “cómo redistribuir de una forma un poco más equitativa para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media y fortalecer, digamos, la clase obrera, las personas, los movimientos sociales”.

Preguntado sobre por qué cree que el papa Francisco no fue a Argentina, León XIV no quiso entrar en el tema y aseguró que seguirá siendo “un misterio” y “que se lo preguntaremos en la vida eterna”.