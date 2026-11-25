Patricia Bullrich le volvió a pedir cambios en el plan económico a Milei En diferentes entrevistas, la senadora nacional aliada del presidente remarcó que el Gobierno necesita mostrar resultados económicos antes de las elecciones de 2027, un tema sobre el que también se manifestó en vistas al rol que podría tener, ya sea como parte del armado político o como candidata. Argentina entró en recesión técnica, aunque Caputo relativizó el dato duro.

La senadora Patricia Bullrich consideró que el gobierno de Javier Milei necesita mostrar resultados concretos en la economía antes de las elecciones presidenciales de 2027. La dirigente, una de las principales aliadas del mandatario, planteó la necesidad de avanzar con una reducción de impuestos, abaratar el crédito y aplicar medidas puntuales para los sectores productivos más afectados. En paralelo, aunque aclaró que lo decía en forma atemporal, afirmó que se encuentra “preparada para ser presidenta”.

Las declaraciones de Bullrich se producen en un contexto de dificultades para distintos sectores de la economía, con una desaceleración de la actividad, pérdida de puestos de trabajo y cierres de establecimientos industriales, que llevaron a Argentina a ingresar en una recesión técnica durante el tercer trimestre, un dato duro que fue relativizado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En una entrevista con la agencia Bloomberg, Bullrich advirtió que no alcanza con prometer una mejora económica a largo plazo y reclamó que los efectos de las reformas lleguen antes a los hogares y las empresas. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028”, sostuvo. Y agregó: “Hay una elección en el medio”.

La legisladora también puso el foco en los costos que enfrentan las empresas argentinas para competir con sus pares del exterior. En ese sentido, mencionó la presión impositiva nacional y provincial, los gastos logísticos y otras cargas que afectan especialmente a los productores locales.

Frente a ese escenario, propuso avanzar con “cambios quirúrgicos” en las actividades más perjudicadas, mediante una reducción de tributos y mejores condiciones para que las compañías puedan insertarse en los mercados internacionales.

Otro de los puntos que destacó fue la necesidad de sostener la baja de las tasas de interés. Según explicó, el elevado costo del financiamiento durante 2025 limitó el acceso a los créditos hipotecarios y restringió las posibilidades de las empresas de obtener recursos para sus actividades.

“El crédito mueve una economía”, afirmó ante el medio estadounidense. Para Bullrich, una disminución sostenida de las tasas permitiría estimular el consumo y favorecer las inversiones destinadas a modernizar la industria.

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El rol de Bullrich en el Gobierno y sus planes para 2027

La senadora se consolidó como una de las principales aliadas de Milei después de las elecciones presidenciales de 2023. Tras finalizar tercera en la primera vuelta, respaldó al libertario para el balotaje y aportó parte de su electorado conservador a La Libertad Avanza.

Luego asumió al frente del Ministerio de Seguridad, donde impulsó medidas para limitar los cortes de calles y las protestas en Buenos Aires. Durante su gestión también tuvo un papel central en la estrategia contra el crimen organizado en Rosario, en medio de la violencia vinculada al narcotráfico.

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Consultada sobre sus aspiraciones políticas de cara a 2027, tanto ante una eventual candidatura presidencial como sobre la posibilidad de integrar una fórmula como vicepresidenta, Bullrich evitó dar definiciones. “Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo”, respondió.

Sin embargo, en otra entrevista dio otra respuesta. “Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”, afirmó Bullrich durante una charla con el senador provincial mendocino Néstor Majul, en su ciclo de streaming Gordivinos.

La dirigente recordó su paso por la campaña presidencial de 2023, cuando encabezó la fórmula de Juntos por el Cambio junto a Luis Petri y quedó afuera del balotaje tras finalizar tercera, detrás de Sergio Massa y Milei.

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“Cuando digo que estoy preparada para ser presidenta quiero decir que fui candidata, me preparé y no se dio. En parte por esa interna que nos dejó golpeados”, explicó, en alusión a la disputa que mantuvo con Horacio Rodríguez Larreta en las primarias de aquel año.

La legisladora reivindicó su experiencia en la gestión pública y destacó su capacidad para ejercer el poder. “Tengo las condiciones para tomar decisiones. Soy una persona que me gusta tomar decisiones y que las toma”, sostuvo.

Consultada sobre la posibilidad de llegar a la Casa Rosada, Bullrich buscó despegar su respuesta del calendario electoral y evitó anticipar una disputa con Milei.

“Esto lo quiero hacer atemporal, porque no quiero que entre en el debate de la coyuntura”, aclaró. Sin embargo, ratificó sus ambiciones: “Veo a mi alrededor y digo: ¿cuántas personas están preparadas para esto? Yo sí”.