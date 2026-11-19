El Senado trata este jueves la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad La iniciativa cuenta con el respaldo de todo el arco político y busca volver permanentes las prestaciones de la emergencia que vence en diciembre. El temario, convocado para las 11, también incluye la restitución de la Ley de Tierras, el Tratado de Patentes y la Ley Joaquín.

El Senado de la Nación realizará este jueves a partir de las 11 una sesión clave que tendrá como eje central la sanción definitiva del proyecto de Ley de Discapacidad. La agenda legislativa fue terminada de definir este miércoles por la tarde durante la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

La iniciativa, denominada oficialmente “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, llega al recinto con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Su objetivo principal es replicar el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero eliminando su carácter transitorio para convertirlo en una norma permanente y de orden público, antes de que venza la actual emergencia a fin de año.

Los puntos clave de la Ley de Discapacidad

Entre las disposiciones centrales, el texto mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad —equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo— y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles. Este beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Asimismo, la norma conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria (vinculado al IPC) y garantiza la cobertura médica básica del programa federal Incluir Salud. En cuanto al financiamiento, establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.

El proyecto también crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER. A pedido de los bloques aliados, se sumó una cláusula transitoria que fija un cronograma para saldar compensaciones adeudadas a los prestadores y otorga un plazo máximo de 30 días al Poder Ejecutivo para reglamentar la ley.

Tierras, Patentes y Ley Joaquín

Además del debate por discapacidad, el recinto abordará otros tres proyectos de peso:

Propiedad Privada y Ley de Tierras: La iniciativa aprobada por Diputados deroga el artículo 154 del DNU 70/23 y restituye los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros (tope del 30% a nivel nacional, provincial y departamental, y un máximo de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y fronteras). A su vez, limita la ley de expropiaciones e incorpora un régimen exprés para desalojos de viviendas o campos intrusados.

La iniciativa aprobada por Diputados deroga el artículo 154 del DNU 70/23 y restituye los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros (tope del 30% a nivel nacional, provincial y departamental, y un máximo de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y fronteras). A su vez, limita la ley de expropiaciones e incorpora un régimen exprés para desalojos de viviendas o campos intrusados. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes: El acuerdo, que vuelve al Senado tras modificaciones en la Cámara baja, incluye una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional, atendiendo al reclamo de las cámaras del sector.

El acuerdo, que vuelve al Senado tras modificaciones en la Cámara baja, incluye una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional, atendiendo al reclamo de las cámaras del sector. Ley Joaquín: Dispone la obligación para instituciones públicas y privadas de instalar, anclar, mantener y controlar estrictamente el equipamiento deportivo y recreativo —como arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza— tanto en predios cerrados como en espacios públicos.

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