“Cómo la vamos a echar”: Milei respaldó a Bullrich y habló de la situación económica El mandatario negó diferencias con la senadora y reconoció que hay argentinos que no llegan a fin de mes, aunque defendió sus declaraciones sobre la pobreza.

En medio de las tensiones dentro del oficialismo, el presidente Javier Milei negó que exista una interna con Patricia Bullrich y ratificó que la senadora es su “socia política”. Además, defendió el rumbo económico de su Gobierno, descartó la posibilidad de implementar un “plan platita” de cara a las elecciones de 2027 y respondió a los reclamos de medidas de alivio para la población.

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann por A24, el mandatario aseguró que Bullrich no abandonará el proyecto libertario y atribuyó las versiones de una ruptura al interés de sectores del denominado “círculo rojo”, a los que vinculó con el statu quo y con quienes, según sostuvo, pierden beneficios con el actual modelo económico.

La discusión se reavivó luego de que la jefa del bloque oficialista en el Senado reclamara medidas para que la población perciba los beneficios del esfuerzo económico y una reducción de impuestos para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, Milei descartó que esas declaraciones representen una diferencia de fondo y aclaró que Bullrich no forma parte de quienes proponen flexibilizar la política monetaria.

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Milei habló de la economía: “Está claro que hay gente que no llega a fin de mes”

Al referirse a los pedidos de alivio económico, el Presidente sostuvo que el Gobierno no puede apartarse del equilibrio fiscal. Advirtió que cualquier política expansiva implicaría recurrir al endeudamiento, a la emisión monetaria o a un aumento de impuestos, alternativas que consideró inviables. En ese marco, rechazó implementar un “plan platita” para ganar las elecciones y calificó al endeudamiento como inmoral porque traslada los costos a las próximas generaciones.

También cuestionó las propuestas de flexibilizar la política monetaria para estimular la actividad. Según explicó, la cantidad de dinero permanece fija desde hace más de 12 meses, pero la inflación continúa, por lo que inyectar más recursos sería, en sus palabras, “tirar nafta al fuego”.

Milei, además, rechazó la frase “la gente no llega a fin de mes”, a la que calificó como una mentira difundida por consultores vinculados a sectores políticos. No obstante, reconoció que existen argentinos que atraviesan dificultades y consideró que esa situación debe analizarse a través de los indicadores de pobreza. En ese sentido, afirmó que la tasa pasó del 57% al 32% desde el inicio de su gestión y sostuvo que hay 12 millones de personas pobres menos.

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El mandatario también admitió que actualmente el debate económico gira en torno a un crecimiento algo menor y a una desaceleración de la inflación más lenta de lo esperado. Frente a ese escenario, descartó estimular la demanda para compensar las dificultades y defendió la baja de impuestos y la desregulación como herramientas para impulsar la oferta y la actividad económica.

La defensa de la política exterior y las reformas estructurales

Durante la entrevista, Milei también destacó la política de su Gobierno sobre las Islas Malvinas. Aseguró que su administración consiguió avances concretos frente al Reino Unido, entre ellos la presentación ante el Tribunal Internacional del Mar y acciones contra las contrataciones destinadas a la extracción de recursos en las islas. En contraste, cuestionó a las gestiones anteriores por considerar que sus políticas se limitaron a gestos simbólicos.

Por último, defendió las reformas estructurales implementadas durante su mandato y comparó el proceso argentino con las experiencias de Estonia y Polonia. Afirmó que su Gobierno realizó 18.000 reformas y que el Producto Bruto Interno (PBI) creció un 10%. Sobre esa base, proyectó que la economía podría expandirse entre un 7% y un 8% anual cuando desaparezcan los efectos de los shocks negativos.

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Milei planteó además objetivos de crecimiento a largo plazo: sostuvo que Argentina podría duplicar su PBI en diez años y cuadruplicarlo en veinte, con la aspiración de convertirse en la primera potencia mundial en un plazo de 30 o 40 años. “Cien años de desastres no se arreglan en 30 meses. Requiere disciplina. Y nosotros hemos decidido mantener esa disciplina”, concluyó.