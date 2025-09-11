Lisandro Catalán comenzó las negociaciones con los gobernadores Recibió al chaqueño Leandro Zdero, luego por la tarde mantendrá reuniones con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio.

El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, recibió este jueves al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y hará lo propio esta tarde con el Mendoza, Alfredo Cornejo, y con el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio en las primeras tres reuniones de una serie de encuentros que mantendrá con los mandatarios aliados para cumplir con el pedido del presidente Javier Milei de recomponer el vínculo con las provincias.

De esta forma, el chaqueño fue el primero en ser recibido en Casa Rosada por el reciente ascendido funcionario que esta tarde hará su debut como ministro y que hará lo propio a las 15 con el radical, y a posterior con el entrerriano.

La administración libertaria evalúa alternativas para recomponer los vínculos resentidos tras los cierres de listas, pese a que reafirma las intenciones de vetar la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso.

Leandro Zdero visitó primero esta mañana el despacho del armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, ubicado en el primer piso del Palacio de Gobierno, y luego descendió a la planta baja para reunirse con Catalán en un encuentro que duró poco más de media hora.

MIRA TAMBIÉN Milei veta la Emergencia Pediátrica en el Garrahan y suma tensión con los gobernadores

Tras la oficialización de la llamada “mesa federal”, el Gobierno Nacional promete escuchar y atender los reclamos “personalizados” que presente cada provincia. Sin convocatoria multitudinaria, la idea es concretar reuniones mano a mano para analizar en detalle cada demanda.

Tanto Cornejo, Zdero y Frigerio son tres de los mandatarios provinciales que cerraron acuerdos electorales con La Libertad Avanza camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Si bien no hay fecha acordada, no se descarta que Marcelo Orrego de San Juan, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Claudio Poggi de San Luis sean los próximos en intercambiar con Catalán que comienza a dar sus primeros pasos en la compleja tarea de recuperar el vínculo resentido luego de los cierres de listas.

Fuente Noticias Argentinas