Milei ratificó que buscará la reelección y aseguró que ya tiene definido a su candidato a vicepresidente El mandatario confirmó su intención de competir por un segundo mandato para profundizar el rumbo económico. Reveló que ya eligió a su compañero de fórmula, aunque mantuvo el nombre bajo estricta reserva, y volvió a pedir la eliminación de las PASO.

El presidente Javier Milei dejó una serie de fuertes definiciones políticas y económicas en declaraciones a la prensa brindadas este domingo. El jefe de Estado ratificó de forma contundente que competirá por un segundo mandato en las elecciones presidenciales de 2027 y sorprendió al revelar que ya eligió a su candidato de fórmula para la vicepresidencia, aunque optó por mantener el nombre en reserva.

“Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento”, sostuvo el mandatario en una entrevista concedida al Diario Río Negro. En el mismo diálogo con los medios, el Presidente volvió a insistir con su postura de eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), argumentando que representan un gasto innecesario para las arcas del Estado y que los partidos políticos deberían resolver sus internas sin financiamiento público.

Esta ratificación va en línea con lo expresado semanas atrás durante un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde Milei se había mostrado sumamente confiado de cara al futuro político del espacio libertario: “Voy a terminar este mandato, voy a ser reelecto y voy a tener cuatro años más”, había sentenciado ante el auditorio.

El rumbo económico y la promesa fiscal hacia 2031

De cara a la posibilidad de un segundo mandato consecutivo, el mandatario nacional defendió las principales reformas que impulsa el Gobierno, con eje en la transformación del Banco Central (BCRA) y la estabilidad macroeconómica. En este sentido, señaló que “ahora la Argentina está creciendo y los esfuerzos del Gobierno están puestos en acelerar lo más posible ese crecimiento con los únicos instrumentos que la historia demostró efectivos: la desregulación y la baja de impuestos”.

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Firme en su postura ideológica, Milei remarcó el sendero que planea transitar en los próximos años: “De aquí en adelante, nuestro único mandato es seguir acelerando en este sendero, tan rápido como la realidad nos lo permita”.

Las aseveraciones del mandatario ante el empresariado en la Bolsa de Comercio también proyectaron metas a largo plazo, al asegurar que su gestión está sentando las bases para lograr “100 años de liberalismo”. Hacia el final de aquella intervención, el jefe de Estado había lanzado una ambiciosa promesa fiscal: si logra la reelección y se mantiene el ritmo de crecimiento actual, para el año 2031 su administración le habrá devuelto a los argentinos unos 500.000 millones de dólares mediante sucesivas rebajas impositivas.