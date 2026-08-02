Patricia Bullrich: “Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta” La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado afirmó que mantiene su objetivo de competir por la Presidencia una vez concluido un eventual segundo mandato de Javier Milei.

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, afirmó que mantiene su objetivo de competir por la Presidencia de la Nación una vez concluido un eventual segundo mandato de Javier Milei.

En una entrevista con diario Clarín, la dirigente fue consultada sobre si había dejado atrás su aspiración presidencial luego de haber quedado cerca de ingresar al balotaje en las elecciones de 2023. Tras una pausa, respondió: “Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta“.

Bullrich enmarcó esa definición dentro de su pertenencia al oficialismo y sostuvo que las decisiones sobre futuras candidaturas deberán tomarse de manera colectiva. “Yo voy a ser candidata de acuerdo a cómo se conforme el equipo que va a tener la responsabilidad de acompañar a Milei en el segundo mandato, si la gente nos acompaña en 2027. No depende de una voluntad personal mía“, señaló.

En ese sentido, remarcó que prioriza la construcción política del espacio oficialista y un entendimiento con el PRO. “Me gustaría que este mundo esté todo junto. No me gustaría que cada uno tenga su propio candidato“, expresó al referirse a la posibilidad de una alianza entre ambos sectores.

Consultada sobre una eventual candidatura en la Ciudad de Buenos Aires o la posibilidad de integrar una fórmula presidencial como vicepresidenta, Bullrich respondió que no tiene una preferencia definida. “Esto es una decisión de equipo, no es lo que me gustaría a mí. Estoy en el Senado, son seis años de mandato, así que me puedo quedar donde estoy, donde discutamos que es mejor. No tengo una preferencia. No me estoy promocionando para nada”, afirmó.

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Durante la entrevista también hizo referencia a su posicionamiento dentro del oficialismo y a su desempeño político. “Por supuesto que me gusta estar en el equipo titular y no en el banco de suplentes. Puede ser un poquito soberbio lo mío, pero juego bien en todas las posiciones que me ponen”, sostuvo.

Bullrich fue candidata presidencial por Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023 y actualmente se desempeña como senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta.