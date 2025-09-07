Elecciones en Buenos Aires: Kicilof y Espert destacaron el valor de la democracia y convocaron a votar El gobernador bonaerense dijo que el “Gobierno tiene que estar atento y escuchar las urnas” mientras que el legislador nacional de La Libertad Avanza reiteró su apoyo a Javier Milei y sostuvo que antes de su gestión “el país venía en deterioro”. Ambos sufragaron antes del mediodía

En medio de algunas denuncias por demoras en la constitución de mesas, para antes del mediodía de este domingo ya habían emitido su voto en las elecciones bonaerenses el gobernador Axel Kicilof y el diputado nacional por La Libertad Avanza José Luis Espert.

Kicilof, que se manifestó “muy entusiasmado” por la jornada electoral afirmó que “votar es un acto democrático, de paz”: “Es una elección con mucha expectativa. Más allá de los resultados, gana la democracia”.

Por último, mandatario hizo un llamado a la dirigencia política: “El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros también como oficialismo tenemos que escuchar las urnas”.

Por su parte, el legislador José Luis Espert indicó: “Para mí es un día especial porque hace 42 años que recuperemos la democracia”. Seguido, añadió que ve a la democracia “sana, fuerte y feliz de que sigamos votando”.

Por último, reiteró su apoyo al gobierno de Javier Milei al sostener que antes de su gestión “el país venía en deterioro”.

Elecciones en Buenos Aires

Dividida en ocho secciones, la provincia de Buenos Aires elige este domingo 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Con 17 millones de personas habilitadas para sufragar, concentra más de un tercio del padrón argentino.