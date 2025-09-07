Entre Ríos: tres amigos que iban a pescar murieron en un choque contra un tren de carga El siniestro vial ocurrió este sábado en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12, a la altura del cruce ferroviario de Médanos, en el departamento entrerriano de Islas

Tres hombres murieron y otro resultó gravemente herido tras el violento choque entre una camioneta Toyota Hilux y un tren de cargas en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12, a la altura del cruce ferroviario de Médanos, en el departamento Islas de la provincia de Entre Ríos.

El accidente ocurrió cerca de las 7, cuando la formación que trasladaba cereales desde Basavilbaso hacia el puerto de Guazú embistió a la camioneta en la que viajaban cuatro amigos oriundos de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, que se dirigían a Gualeguay para una jornada de pesca.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia (46), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45). Dos murieron en el lugar, mientras que el tercero falleció durante el traslado en ambulancia. El único sobreviviente, Diego Dannunzio (45), permanece internado en el Hospital San Antonio de Gualeguay con una fractura en una pierna y pronóstico reservado.

El impacto fue de tal magnitud que los bomberos y personal policial debieron trabajar intensamente para rescatar a las víctimas de entre los hierros retorcidos de la camioneta. El tránsito en la ruta 12 estuvo completamente interrumpido varias horas por las tareas de emergencia y las pericias.

El maquinista y su acompañante, ambos de Basavilbaso, resultaron ilesos.

Según explicó Marcelo Paredes, jefe de Bomberos Voluntarios de Ceibas, en el paso a nivel hay señalización vertical y horizontal, pero no cuenta con barreras ni alarmas sonoras.

“Las personas que no son de la zona muchas veces no lo conocen. El tren pasa hasta cuatro veces al día, sin horarios fijos, porque es de carga”, señaló.

La Policía de Entre Ríos confirmó que se trató del accidente más grave en más de 15 años en ese cruce ferroviario, una zona donde ya existía preocupación por la falta de sistemas de advertencia más efectivos.