Votó Karina Milei: no quiso responder sobre las presuntas coimas y caminó más de 300 metros mientras la prensa la seguía Pasó por una escuela de Vicente López y se retiró escoltada por militantes de La Libertad Avanza

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en una escuela de Vicente López. Ante el asedio de la prensa que se lo consultaba por las presuntas coimas, tras los audios vinculados con la Agencia Nacional de Discapacidad, prefirió no hacer declaraciones.

Apenas se le escuchó decir por lo bajo que esta jornada electoral “es importante” y enfatizó que “la gente tiene que ir a votar”. Su voz se escuchó brevemente mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “olé, olé, olé, olé, Jefe, Jefe”.

Lo llamativo del caso es que la hermana del presidente caminó más de 300 metros hasta que pudo ser rescatada por un auto, ya que la prensa la seguía para sacarle alguna otra declaración.

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.