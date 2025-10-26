Elecciones legislativas nacionales: Se renueva un gran número de bancas en Diputados y Senadores Hoy domingo 26 de octubre se celebran las elecciones legislativas nacionales, las cuales definirán la composición del Congreso para los próximos períodos. Se pondrán en juego un total de 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados (para el período 2025-2029) y 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación (para el período 2025-2031).

Por Redacción - El Ocho 26/10/2025 · 8:04