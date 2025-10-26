Detalles de la Renovación:
- Cámara de Diputados: La cantidad de escaños a renovar varía por provincia según su población. La Provincia de Buenos Aires es la que renueva más bancas, con 35 diputados, mientras que distritos como Tierra del Fuego renuevan solo dos.
- Cámara de Senadores: Se renuevan 3 senadores por cada una de las 8 jurisdicciones en disputa (Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y CABA), designándose bajo el sistema de mayoría y minoría.
Provincias con Renovación en Ambas Cámaras:
Ocho jurisdicciones renovarán simultáneamente senadores y diputados:
|Jurisdicción
|Senadores a Renovar
|Diputados a Renovar
|Ciudad Autónoma de Buenos Aires
|3
|13
|Entre Ríos
|3
|5
|Chaco
|3
|4
|Salta
|3
|3
|Neuquén
|3
|3
|Santiago del Estero
|3
|3
|Río Negro
|3
|2
|Tierra del Fuego
|3
|2
enovación Destacada en Diputados (Solo Diputados):
- Provincia de Buenos Aires: 35 diputados.
- Córdoba y Santa Fe: 9 diputados cada una.
- Otras provincias como Mendoza (5), Tucumán (4), Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Corrientes, La Pampa, Misiones (3 cada una) y La Rioja, Chubut, Formosa (2 cada una) también renuevan legisladores.