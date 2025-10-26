En el marco de las elecciones legislativas nacionales, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, los santiagueños también elegirán gobernador y vicegobernador, además de 40 legisladores provinciales y autoridades municipales en distintas localidades del interior.
La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto Provincial N°2025-1178, que habilita la elección de tres diputados y tres senadores nacionales, junto con los cargos locales. En municipios como Clodomira y Villa Atamisqui, se sumarán categorías municipales adicionales.
Por tratarse de una elección combinada, se aplicarán dos sistemas de votación: la Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales, y la boleta partidaria tradicional para los cargos provinciales. Así, cada votante recibirá dos boletas y emitirá su voto en dos urnas distintas, garantizando un proceso ordenado y claro para todas las categorías en disputa.