Santiago del Estero elige gobernador en una jornada electoral unificada Este domingo 26 de octubre, Santiago del Estero celebrará elecciones provinciales en simultáneo con los comicios legislativos nacionales, tras la decisión del Gobierno provincial de unificar ambos procesos y evitar múltiples convocatorias a lo largo del año.

En el marco de las elecciones legislativas nacionales, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, los santiagueños también elegirán gobernador y vicegobernador, además de 40 legisladores provinciales y autoridades municipales en distintas localidades del interior.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto Provincial N°2025-1178, que habilita la elección de tres diputados y tres senadores nacionales, junto con los cargos locales. En municipios como Clodomira y Villa Atamisqui, se sumarán categorías municipales adicionales.

Por tratarse de una elección combinada, se aplicarán dos sistemas de votación: la Boleta Única de Papel (BUP) para los cargos nacionales, y la boleta partidaria tradicional para los cargos provinciales. Así, cada votante recibirá dos boletas y emitirá su voto en dos urnas distintas, garantizando un proceso ordenado y claro para todas las categorías en disputa.