Elecciones nacionales 2027: ya se puede consultar el padrón provisorio La consulta estará vigente hasta el 30 de noviembre. Durante ese período, los electores podrán corroborar que sus datos sean correctos y realizar reclamos ante posibles errores u omisiones. También está habilitada para los jóvenes que votarán por primera vez.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del padrón provisorio para las elecciones nacionales de 2027, en las que se elegirán presidente, diputados y senadores. Los ciudadanos pueden ingresar al sitio oficial para verificar si sus datos están correctamente registrados y realizar reclamos en caso de errores u omisiones.

La consulta está disponible a través de la página www.padron.gob.ar y permanecerá habilitada hasta el 30 de noviembre inclusive.

En esta instancia, el padrón muestra únicamente el nombre y apellido de las personas habilitadas para votar, junto con la sección y el circuito electoral correspondientes.

Todavía no se informa el establecimiento ni la mesa donde deberá votar cada ciudadano. Esos datos estarán disponibles cuando se publique el padrón definitivo.

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La consulta del padrón provisorio estará vigente hasta el 30 de noviembre inclusive.

Qué se debe revisar

Desde la Cámara Nacional Electoral remarcaron la importancia de que la ciudadanía revise la información, especialmente quienes detecten datos incorrectos o no figuren en el registro.

También se recomienda que los jóvenes que se incorporarán por primera vez al padrón para los comicios del próximo año comprueben si ya fueron incluidos.

La revisión anticipada permite detectar posibles inconvenientes y gestionar los reclamos necesarios antes de la publicación del padrón definitivo, para garantizar que todos los ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho al voto.

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Qué se vota

Las elecciones nacionales están programadas para el domingo 24 de octubre de 2027. Ese día los argentinos elegirán presidente y vicepresidente de la Nación para el período 2027-2031.

Además, se renovará parcialmente el Congreso de la Nación. Se pondrán en juego 130 bancas de diputados nacionales, equivalentes a la mitad de la Cámara, y 24 escaños del Senado, correspondientes a ocho provincias.