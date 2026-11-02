El “Pity” Álvarez se descompuso y tuvo que ser atendido por personal médico El cantante llegó al juzgado esta mañana e iba a declarar por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano al que asesinó en 2018. “Está medio mal, veremos si quiere declarar”, sostuvo el abogado de Álvarez.

Cristian “Pity” Álvarez llegó al juzgado para declarar este lunes por primera vez en la decimosexta jornada del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano al que asesinó en julio de 2018. Antes de declarar, se descompuso y tuvo que ser atendido por el personal médico.

La audiencia debía comenzar a las 11.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 pero antes de comenzar, sufrió una recaída y no se informó si el proceso arrancará de forma oficial.

“Está medio mal, vamos a ver si quiere declarar. Tiene abstinencia”, comentó el abogado Sebastián Queijeiro, defensor de Álvarez a TN. El artista había llegado pasadas las 11 en ambulancia y acompañado por personal profesional.

“Está medio mal, veremos si quiere declarar. Tiene abstinencia”, explicó Sebastián Queijeiro, defensor de Álvarez, a TN. Minutos después, el músico comenzó a sentirse mal y debió ser asistido por personal médico en el patio interno del edificio.

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Además de Álvarez, se espera que declaren el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el cura rockero, César Scicchitano Tagle. La defensa, a cargo de los abogados de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, podría solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos, de acuerdo informó TN. La decisión quedará en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro.

Además, los abogados del cantante esperan una resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre tres recursos de queja que fueron unificados y trasladados al fiscal general porteño para que se expida.