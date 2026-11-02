El Gobierno invitó a Victoria Villarruel a dos actividades con el papa León XIV en Argentina El arribo del sumo pontífice al país está previsto para el próximo domingo a las 16.30 y será recibido en Aeroparque por el presidente Javier Milei. La vicepresidenta, enfrentada con el mandatario, fue invitada a dos actividades oficiales.

El papa León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo a las 16.30 y será recibido en Aeroparque por el presidente Javier Milei. Durante los días que permanecerá en el país, ambos coincidirán en cinco oportunidades, aunque solo tendrán una reunión a solas, prevista para esa misma jornada en la Casa Rosada. En paralelo, el Gobierno resolvió invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel a dos actividades oficiales: el acto en el Palacio Libertad (ex CCK) y la misa que el pontífice celebrará en el monumento a los Españoles. En ambos eventos volverá a encontrarse con el mandatario, pese a que en la previa circularon rumores sobre un presunto intento de excluir a la vicepresidenta.

La agenda del domingo comenzará con la recepción del Papa y continuará con una reunión privada con Milei en la Casa Rosada. Antes de ese encuentro, ambos posarán para una fotografía en el Salón Blanco. Más tarde, a las 18.30, se trasladarán al Palacio Libertad, donde León XIV pronunciará su primer discurso ante las autoridades del Gobierno.

Para esa ceremonia también fueron convocados Villarruel, los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño y legisladores nacionales, tanto del oficialismo como de la oposición. La invitación alcanza además a representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Por el momento, la vicepresidenta no confirmó su presencia.

Según publicó Página12, en la Casa Rosada esperan que la visita papal funcione como una instancia de celebración y permita correr del centro de la escena las tensiones internas del oficialismo y la situación económica. Sin embargo, también existe preocupación por el contenido y el tono que puedan tener los mensajes del pontífice durante su estadía, en particular frente a temas sensibles para la administración libertaria.

Uno de los compromisos que genera mayor expectativa en el Gobierno será el del lunes por la mañana, cuando León XIV visite el Cottolengo de Don Orione, en Claypole. Se trata de una institución bonaerense dedicada a la atención integral de personas con discapacidad, un sector que mantuvo fuertes enfrentamientos con la gestión de La Libertad Avanza desde su llegada al poder. La actividad también adquiere relevancia en medio de la investigación por presuntas coimas del 3 por ciento en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), una causa que apunta a Karina Milei.

Después de esa recorrida, el Papa encabezará una misa en el monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Allí volverá a coincidir con Milei y también fue invitada Villarruel. En la previa, Karina Milei recorrió el lugar junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Durante la visita, la secretaria general de la Presidencia destacó la posibilidad de trabajar en conjunto y sostuvo: “Queríamos demostrarle a la gente que se puede trabajar juntos”.

Además, afirmó que cuando existe un objetivo común en beneficio de los argentinos es posible alcanzar acuerdos. La funcionaria también pidió disculpas a los vecinos de la Ciudad por las molestias ocasionadas por las obras preparatorias y definió la visita papal como “un hecho histórico que realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”.

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La agenda continuará luego en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde Prevost mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo y referentes religiosos. El martes por la mañana, en tanto, viajará a Córdoba para cumplir con distintas actividades en esa provincia. Milei no participará de esa etapa de la visita, pero enviará en su representación a su hermana, Karina Milei, quien estará acompañada por las ministras de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

La jornada del martes concluirá nuevamente en el monumento a los Españoles, con una actividad especialmente destinada a los jóvenes. Por último, el miércoles será el turno de Luján, donde ya se prepara un importante despliegue de logística y seguridad, considerado sin precedentes para la provincia de Buenos Aires.