Empresarios, distinciones y el desembarco de Tesla: la intensa semana de Javier Milei El Presidente encabezará una cargada grilla de actividades oficiales. Mantendrá reuniones con el sector automotriz, recibirá un Doctorado Honoris Causa, participará de foros y cerrará el viernes en La Boca con la esperada llegada oficial de la compañía de Elon Musk a la Argentina.

El presidente Javier Milei tendrá por delante una semana de alta intensidad en su agenda oficial, marcada por un fuerte acercamiento al sector empresarial, reconocimientos académicos, compromisos institucionales y un cierre de alto perfil mediático con el desembarco definitivo de Tesla en el país.

Según el cronograma difundido por Presidencia, la actividad del jefe de Estado comenzó este lunes a las 13:00 en la Casa Rosada. Allí, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a las autoridades de la automotriz Toyota. La jornada concluirá a las 20:00, cuando el mandatario asista a la tradicional cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, escoltado por su hermana y el canciller Pablo Quirno.

Para el martes, el epicentro político estará por la mañana en Balcarce 50 con la reunión de la mesa chica del Gobierno, en simultáneo con la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Por la tarde, mientras Karina Milei recorra la Feria Alimentar en La Rural, el Presidente se presentará a las 17:00 en el Palacio Libertad para exponer en las Jornadas Monetarias y Cambiarias.

Distinciones académicas y comunitarias

El miércoles estará destinado al ámbito académico. A las 10:00, Milei se dirigirá a la sede de la Universidad de Belgrano para recibir el título de Doctor Honoris Causa, una distinción otorgada de manera conjunta por esa casa de estudios y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

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El jueves, la agenda presidencial tendrá un marcado tono comunitario e institucional. A las 17:00, el jefe de Estado participará en la AMIA de la ceremonia de entrega de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial. Luego, a las 20:00, disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo que se llevará a cabo en Madero Tango. Ese mismo día, el vocero Ravier brindará una conferencia en Rosario y Karina Milei visitará las instalaciones de El Club de la Milanesa en El Talar de Pacheco.

El broche de oro: Cambiaso y Tesla

El cierre de la semana promete llevarse todas las miradas. El viernes a las 11:00, el Presidente y la secretaria general compartirán un encuentro de polo junto al legendario Adolfo Cambiaso en Cañuelas, evento enmarcado en las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

Finalmente, a las 19:00, la actividad oficial culminará en el barrio porteño de La Boca, donde Milei dará el presente en el evento de lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, coronando así el esperado desembarco comercial de la compañía de vehículos eléctricos en el mercado nacional.