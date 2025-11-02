En medio de la reestructuración del Gabinete, Javier Milei vuelve a Estados Unidos y se reencontrará con Donald Trump El mandatario participará del America Business Forum en Miami.

En un contexto político marcado por los recientes cambios en su equipo de gobierno, el presidente Javier Milei volverá esta semana a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre internacional que reunirá a líderes políticos, empresariales y figuras destacadas del deporte y el entretenimiento en Miami.

El mandatario argentino compartirá escenario con su par estadounidense Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y el futbolista Lionel Messi, entre otros reconocidos invitados. El evento se desarrollará en el Kaseya Center, sede del equipo de la NBA Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, periodista de la cadena Fox News.

De acuerdo con la agenda oficial, Milei tomará juramento el miércoles al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, y partirá hacia Estados Unidos en horas de la tarde. Será su viaje número 14 al país norteamericano desde que asumió la presidencia.

Según el comunicado difundido por la organización, entre los oradores confirmados se encuentran Trump, Milei, Machado, Messi, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (fundador de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de la Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).

En la Casa Rosada trabajan por estas horas en la agenda de reuniones que el mandatario mantendrá durante su estadía, aunque descartan un encuentro formal con Trump, debido a los compromisos previamente asumidos por ambos dirigentes.

El viaje se produce en medio de una reestructuración interna del Gabinete, tras la renuncia de Guillermo Francos y el nombramiento de Manuel Adorni como nuevo ministro coordinador. Además, sigue vacante el Ministerio del Interior, luego de la salida de Lisandro Catalán.

Antes de su partida, Milei deberá definir el rol del asesor presidencial Santiago Caputo, pieza clave en su entorno político, ante los crecientes reclamos internos para que asuma un cargo formal dentro del Gobierno. Las negociaciones continúan y, hasta el momento, no hay precisiones sobre su futuro dentro del esquema de poder presidencial.